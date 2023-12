Dorda berät Scantox beim Erwerb von QPS Austria

Pharmakologie. Anwaltskanzlei Dorda berät das nordische Auftragsforschungs-Unternehmen Scantox Denmark beim Erwerb der QPS Austria GmbH (Neuropharmakologie-Sparte).

QPS Austria ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Fokus auf neurodegenerative, seltene Krankheiten und psychische Störungen, darunter Alzheimer, Parkinson, ALS, Demenz, Autismus und Schizophrenie. Gegründet 1999 in Grambach, Österreich, hat die Neuropharmakologie-Sparte von QPS Austria heute über 80 Beschäftigte.

Käufer Scantox konzentriert sich im Bereich der Auftragsforschung auf Pharmakologie und regulatorische Toxikologie. QPS Austria werde künftig als integraler Bestandteil der Scantox-Gruppe agieren, um Synergien im Bereich der Neuropharmakologie zu optimieren. Die Zusammenführung der Unternehmen schaffe eine Einheit mit über 300 Mitarbeiter:innen an sechs Standorten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Closing.

Das Beratungsteam

Das Dorda M&A-Team stand unter der Leitung von Andreas Mayr (Partner, M&A) und Patricia Backhausen (Principal Associate, M&A, und Co-Head der Digital Industries Group von DORDA); dabei waren auch Christoph Brogyányi (Partner, Gesellschaftsrecht), Francine Brogyányi (Partnerin, Health & Life Science), Florina Thenmayer (Principal Associate Arbeitsrecht), sowie Isabel Maurer und Philipp Fedan (beide Associates, M&A).

Mitgewirkt haben auch Stefan Artner (Partner, Real Estate), Magdalena Brandstetter (Partner, Real Estate), Martin Brodey (Partner und Co-Head M&A), Heinrich Kühnert (Partner, Außenwirtschaftsrecht & Kartellrecht), Bernhard Müller (Partner, Öffentliches Recht), Tibor Varga (Partner, Bank & Finanzierung), Nino Tlapak (Partner, Datenschutz & IT), Clemens Burian-Kerbl (Counsel, Gesellschaftsrecht), Magdalena Nitsche (Principal Associate, Versicherungsrecht), Alexandra Ciarnau (Principal Associate, Datenschutz & IT), Stanislav Nekrasov (Principal Associate, Steuerrecht), Safiye Ünüvar (Principal Associate, Bank- & Finanzrecht), Elena Lanmüller (Associate, Health & Life Science), Petra Artner (Associate, Öffentliches Recht), Diane Steindl (Associate, Real Estate), Laura Colloredo-Mannsfeld (Associate, Health & Life Science), Sarah Gruber (Associate, Versicherungen), Thomas Krappinger (Associate, Datenschutz & IT), Aleksandra Hübl-Langer (Associate, M&A), Valentina Possegger (Associate, Arbeitsrecht), Mona Abou-Halima (Associate, Bank- & Finanzrecht) und Katja Ausweger (Associate, M&A).