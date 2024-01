Georg Hanschitz soll für jö Bonus Club neue Branchen erschließen

Retail. Georg Hanschitz (40) wechselt mit Jänner 2024 zum Kundenbindungsprogramm jö Bonus Club und übernimmt das Business Development.

Hanschitz ist fortan für die strategische Weiterentwicklung des größten Kundenbindungsprogrammes in Österreich verantwortlich, heißt es in einer Aussendung. Zu den Unternehmen hinter jö (bzw. Unser Ö-Bonus Club GmbH, wie der Firmenname lautet) gehören neben der REWE-Gruppe u.a. auch BAWAG, Libro oder OMV, die Zahl der Mitglieder wird mit aktuell 4,5 Millionen angegeben.

Aufgabe und Laufbahn

Hanschitz werde in seiner neuen Funktion maßgeblich dafür zuständig sein, das Ecosystem von jö um weitere Branchen auszubauen, heißt es. Er berichtet an Mario Günther Rauch, einen der beiden jö-Geschäftsführer.

Nach seinem Doktorat der Politikwissenschaften an der Universität Wien sowie Abschluss eines Masters in Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen (HSG) absolvierte der gebürtige Kärntner Hanschitz ein Innovation Leadership Certificate in Tech & AI am Georgia Institute of Technology sowie ein Professional Certificate in Sustainable Corporate Financing an der University of Cambridge. Vor jö war er u.a. beim Payment Services Provider Payone sowie bei Huawei (Head of Austria & Hungary – Mobile & Cloud Services).