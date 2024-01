Binder Grösswang: Elena Rathmayr neue Anwältin für Arbeitsrecht

Wien. Elena Rathmayr (31) ist jetzt Rechtsanwältin im Arbeitsrechtsteam von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang.

Rathmayr war bereits seit Anfang 2023 als Rechtsanwaltsanwärterin im Arbeitsrechtsteam der Kanzlei tätig. Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören die Vertretung vor den Arbeits- und Sozialgerichten, Ausarbeitung von Management- und Arbeitsverträgen, Beendigungen von Dienstverträgen, Ausländerbeschäftigung und Arbeitskräfteüberlassung sowie nationale und internationale Unternehmensrestrukturierungen, heißt es in einer Aussendung von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang.

Die Laufbahn

Mag. Elena Rathmayr ist seit März 2023 bei Binder Grösswang. Zuvor war sie in zwei Wirtschaftskanzleien in Wien tätig. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck (Mag.iur. 2017) und sammelte internationale Berufserfahrung in New York und London. Sie hat den Lehrgang „Aufsichtsrat Next Generation“ (2022) absolviert und war Teilnehmerin am Mentoring Programm „Women in Law“.