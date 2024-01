LAWard von WU Wien und Cerha Hempel feiert den 15er

Wirtschaftsunis & Anwälte. WU Wien und CERHA Hempel feiern das 15-jähriges Jubiläum des LAWard für die besten (wirtschafts-)rechtlichen Arbeiten.

Zum 15. Mal in Folge prämierte Anwaltskanzlei Cerha Hempel in Kooperation mit der Studienprogrammleitung des Wirtschaftsrechtsstudiums an der Wirtschaftsuniversität Wien die besten wissenschaftlichen Arbeiten der Studienrichtungen Wirtschaftsrecht und Rechtswissenschaften. Die feierliche Verleihung des Cerha Hempel Best Thesis Award – LAWard 2023 – mit einer Gesamtdotierung von 5.000 Euro fand am 23. Jänner 2024 in den Räumlichkeiten der Kanzlei statt.

Die Preisgekrönten

Ausgezeichnet mit dem LAWard 2023 wurden:

Tobias Weidinger in der Kategorie Dissertation,

Lukas Hofmann und Lukas Mössler in der Kategorie Masterarbeit sowie

Nina Neumaier und Elisabeth Schlagenhaufen in der Kategorie Bachelorarbeit.

Das Programm

Die Keynote hielt der neu ernannte Präsident des Obersten Gerichtshofs, Univ.-Prof. Georg Kodek, zum Thema „Massenverfahren – Verfahrensmassen. Herausforderungen für die Zivilgerichtsbarkeit im 21. Jahrhundert“. Im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion erörterten Georg Kodek, Cerha Hempel Senior Partner Irene Welser, Univ.-Prof. Erich Vranes, Univ.-Prof. Peter Lewisch und Cerha Hempel Managing Partner Clemens Hasenauer vor dem Publikum aktuelle juristische Fragestellungen in diesem Zusammenhang.

Cerha Hempel verfolge als international tätige Wirtschaftskanzlei das Ziel, die qualitativ hochwertige und praxisbezogene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsrecht zu unterstützen und besonders begabte Studierende bzw. Absolvent:innen zu fördern. Die Preisträgerin und Preisträger wurden durch die Jury unter der Leitung von Univ.-Prof. Georg Kodek (Zivil- und Zivilverfahrensrecht/WU Wien) sowie Clemens Hasenauer gemeinsam mit Univ.-Prof. Erich Vranes und Univ.-Prof. Peter Lewisch (Rechtsanwalt bei Cerha Hempel) ermittelt.

Lob für die Preisträger

„Als Jury waren wir auch in diesem Jubiläumsjahr wieder sehr beeindruckt von der thematischen Breite der eingereichten Arbeiten. Auch heuer waren die durchgehend hohe Qualität und die praxisrelevante Bearbeitung der Themen sehr beachtlich. In den vergangenen fünfzehn Jahren wurden weit über 500 Arbeiten für den LAWard eingereicht und insgesamt bereits 60 Arbeiten ausgezeichnet. Eine Bilanz auf die wir sehr stolz sind“, so Clemens Hasenauer, der bei Cerha Hempel das Corporate Transactions Department leitet.