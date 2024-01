Wolf Theiss macht Leonhard Wassiq zum Digital-Strategen

Wien. Ab sofort übernimmt Leonhard Wassiq die Rolle des Chief Digital & Technology Officer (CDTO) be Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss.

In seiner neuen Rolle als CDTO werde Leonhard Wassiq für die Weiterentwicklung und Implementierung der Digitalisierungs- und Technologiestrategie in Österreich und CEE/SEE verantwortlich sein, heißt es in einer Aussendung der in Zentral- und Südosteuropa präsenten Wirtschaftskanzlei mit Hauptquartier in Wien: Aktuell beschäftigt Wolf Theiss laut den Angaben rund 400 Anwälte in 13 Ländern.

Neue Abteilung für Digitalisierung

Wassiq übernehme ab sofort die Leitung des neu geschaffenen Departments „Digital, Data and Technology“, welches u.a. das Data Governance Office und das Legal Tech Team umfassen wird. Er werde sich darauf konzentrieren, die Automatisierung und den Einsatz von KI-Technologien in allen Geschäftsbereichen zu forcieren und Wolf Theiss in seinem digitalen Transformationskurs weiter voranzubringen. Seine Ernennung spiegle den Anspruch von Wolf Theiss auf Technologieführerschaft im Rechtsbereich wider.

Die Laufbahn

Leonhard Wassiq bringe umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Datenmanagement, künstliche Intelligenz und digitale Transformation mit. Zu seinen früheren Karrierestationen zählen A1 Telekom Austria AG und AT&S. Darüber hinaus war er im öffentlichen Gesundheitsbereich für Digitalisierungsprojekte verantwortlich. Auch aus der Politikberichterstattung der Bundeshauptstadt ist Leonhard Wassiq bekannt, konkret als Bezirksparteiobmann der ÖVP Floridsdorf in Wien.

Die Statements

„Als Teil von Wolf Theiss freue ich mich darauf, daten- und technologiebasierte Lösungen zu implementieren, die nicht nur die interne Effizienz steigern, sondern auch wesentlich zur Qualität der Mandatsbearbeitung beitragen“, wird Wassiq zitiert: „Wolf Theiss verfolgt das Ziel, als digitale und technologisch führende Sozietät neue Standards in der Rechtsbranche zu setzen. Dazu möchte ich gerne beitragen.“

„Leonhard Wassiqs Ziel einer integrierten, datenbasierten und technologiegetriebenen Arbeitsweise deckt sich mit unserer Vorstellung einer erfolgreichen Rechtsberatung“, so Andrea Gritsch, Managing Partner von Wolf Theiss: „Mit seiner Unterstützung werden wir unsere Prozesse weiter verbessern und unseren Mandanten einen noch besseren Service bieten.“