VIG: Der Langzeit-Konzernchef Günter Geyer geht

Versicherungskonzerne. Günter Geyer, langjähriger CEO der Vienna Insurance Group (VIG), wird sein Mandat als Aufsichtsratschef nicht verlängern: Im Mai kommt ein Nachfolger.

Günter Geyer hat heute informiert, dass er nach Ablauf seines laufenden Mandats nicht mehr als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group (VIG) zur Verfügung steht, teilt das in Zentraleuropa zu den marktführenden Versicherungskonzernen gehörende börsenotierte Unternehmen mit.

Der Stratege des Ausbaus

Günter Geyer hat den Ausbau der Vienna Insurance Group zur führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa über viele Jahre maßgeblich geprägt, erinnert die VIG in einer Aussendung: Er trat 1974 in die damalige Wiener Städtische Versicherung ein (so heißt heute noch die Österreich-Tochter), zog 1988 in den Vorstand ein und war ab 2001 Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group. An der Auslandsexpansion in Zentral- und Osteuropa (CEE) war Geyer unmittelbar beteiligt. Danach wechselte er in die Leitung des Wiener Städtische Versicherungsvereins, des Hauptaktionärs der VIG.

Der Zeitplan

Die Ära Geyer – in Form des Aufsichtsratsmandats – endet bei der VIG am 24. Mai 2024 mit der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschließt. Die Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzes erfolgt im Rahmen der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung am 24. Mai 2024, heißt es dazu.