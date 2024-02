Nestlé Health Science: Wagner wird Consumer Care-Chef

Graz. Nestlé Health Science hat Reinhard Wagner zum Head of Business Unit Consumer Care ernannt. Er kommt von der neuen Tochter Promedico.

Das Grazer Unternehmen Promedico ist seit dem Jahr 2022 Teil von Nestlé Health Science und entwickelt als Business Unit Consumer Care die Vertriebs- und Marketingstrategien meherer Gesundheitsprodukte. Reinhard Wagner war laut den Angaben am Aufbau des Unternehmens beteiligt und übernimmt jetzt die Geschäftsführung von Promedico. In dieser Rolle ist er auch Head of Business Unit Consumer Care.

Der Werdegang

Reinhard Wagner gründete 2005 die Werbeagentur Grafenberg und fungiert bis heute als deren Geschäftsführer. Als Mitglied der Geschäftsführung bei Promedico hat der Grazer die Bereiche Marketing, Wissenschaft, Produktentwicklung und Produktmanagement geleitet. Zuletzt war er als stellvertretender Geschäftsführer und Prokurist tätig und begleitete seit der Fusion im Jahr 2022 die Integration von Promedico in Nestlé Health Science.