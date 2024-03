MediaMarkt macht Jan Niclas Brandt zum neuen CEO

Vösendorf. Jan Niclas Brandt wird im Rahmen einer „strategischen Neuausrichtung“ neuer CEO bei MediaMarkt Österreich und MediaMarkt Schweiz. Es gibt etliche weitere Umbesetzungen.

Jan Niclas Brandt (36) wird mit 1. April 2024 neuer CEO von MediaMarkt Österreich und MediaMarkt Schweiz. Diese Doppelfunktion übernimmt der gebürtige Deutsche mit norwegischen Wurzeln im Zuge einer strategischen Neuausrichtung der Führungsebene beider Länder, heißt es in einer Aussendung. Diese habe zum Ziel, operativ näher zusammenzuwachsen und von komplementären Fähigkeiten zu profitieren. Intensiviert werde zudem die Zusammenarbeit mit der Konzernmutter. Gleichzeitig kommt es zu weiteren Umbesetzungen im Management.

Jan Niclas Brandt ist seit 2021 bei der MediaMarktSaturn-Gruppe und war im Headquarter in Deutschland Vice President Corporate Strategy, wo er erfolgreich die neue Unternehmens- wie Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und auf den Weg gebracht habe, bevor er mit Oktober 2023 nach Österreich wechselte. Hier ist er aktuell als Managing Director Commercial für das operative Geschäft verantwortlich. Er hat laut Lebenslauf einen Master of Science & Master of Grande Ecole sowie Master in Management der Pariser ESCP Business School und war zuvor u.a. beim Energiekonzern E.ON sowie Financial Analyst bei dem Beratungsunternehmen Robert W. Baird & Co. in Deutschland.

Die Statements

„Der Handel befindet sich in ganz Europa in einem Transformationsprozess – und wir müssen uns diesem nicht nur stellen, sondern wollen ihn auch aktiv mitgestalten. Die strategische Neuausrichtung in Österreich und der Schweiz ist unsere Antwort auf den Weg in eine agile, erfolgreiche Zukunft in diesen Ländern“, erklärt Guido Monferrini, EVP Group COO der MediaMarktSaturn-Gruppe die Neuausrichtung.

„Es wird eine spannende Herausforderung, die Stärken beider Länder zu bündeln und dabei gleichzeitig die jeweils lokalen Besonderheiten sowie die individuellen Markt- und Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen“, wird Brandt zitiert: „Ich bin überzeugt, wenn wir als Team zusammenrücken, dass uns das in besonderer Weise gelingen wird.“

Mehrere C-Level-Positionen neu besetzt

Neben der Ernennung von Jan Niclas Brandt zum „Doppel-CEO“ gibt es weitere Änderungen in der Führungsstruktur von MediaMarkt Österreich und MediaMarkt Schweiz. Während Alpay Güner, derzeitiger CEO MediaMarkt Österreich, mit 1. April 2024 ins deutsche Headquarter der Gruppe nach Ingolstadt als Vice President International Partner- und Suppliermanagement in eine internationale Rolle wechselt, verlässt Stefan Fraude, CEO MediaMarkt Schweiz, das Unternehmen.

Neu im Führungsteam beider Länder sind zudem Jörg Bauer und Martina Altlechner. Bauer ist derzeit in der Geschäftsleitung Deutschland für den Bereich Services & Solutions verantwortlich und werde künftig die Rolle als Managing Director Sales sowohl in Österreich als auch in der Schweiz übernehmen. Altlechner werde als Managing Director Commercial in Österreich die Bereiche Category Management, Supply Chain und Pricing verantworten. Beide kehren mit ihren neuen Positionen zum 1. April 2024 damit aus Deutschland in die rot-weiß-rote Heimat zurück.

Finanzbereich wird nicht vereinigt

Gleich bleiben hingegen die Führungspositionen in der Finanzorganisation: Eva Posan, Managing Director Finance MediaMarkt Österreich, und Fotios Gialouris, Managing Director Finance MediaMarkt Schweiz, zeichnen in gewohnter Weise in den jeweiligen Ländern in ihren Zuständigkeitsbereichen, heißt es dazu.