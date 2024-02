Kanzlei Binder Grösswang ernennt drei neue Counsel

Wien. Binder Grösswang ernennt Philipp Tagwerker, Thomas Stiglbauer und Sabine Apfl-Trompeter zu Couseln. Ihre Bereiche sind Arbeits-, Kapitalmarkt- und Immobilienrecht.

Die Wiener Anwaltskanzlei Binder Grösswang startet mit drei neuen Counsel in das neue Geschäftsjahr: Sabine Apfl-Trompeter wird Counsel mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht, Philipp Tagwerker im Bereich Kapitalmarktrecht und Thomas Stiglbauer im Immobilienrecht.

Die Werdegänge

Sabine Apfl-Trompeter studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien (Mag. iur. 2012) und ist seit 2013 bei Binder Grösswang. Sie ist auf Arbeitsrecht spezialisiert und berät Unternehmen in den Bereichen des kollektiven und individuellen Arbeitsrechts. Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören laut den Angaben Umstrukturierungen, Dienstverträge und Bonussysteme, Personalabbau bzw. Beendigung von Dienstverhältnissen, Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz, Ausländerbeschäftigung sowie Arbeitskräfte­überlassung.

Philipp Tagwerker ist seit 2019 bei Binder Grösswang. Er ist laut Kanzlei auf Kapitalmarktrecht, M&A und Übernahmerecht spezialisiert. Tagwerker studierte Rechtswissenschaften an der Uni Innsbruck (Mag. iur. 2009) und schloss ein postgraduales Studium (M.A.) an der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies in den USA ab. Vor seiner Tätigkeit bei Binder Grösswang war er in den österreichischen Rechtsanwaltskanzleien PwC Legal und Barnert Egermann Illigasch tätig.

Thomas Stiglbauer studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien (Mag. iur. 2010) und schloss ein postgraduales Studium (LL.M.) an der Queen Mary University of London ab. Er ist auf Immobilienwirtschaftsrecht spezialisiert. Stiglbauer startete seine Laufbahn als Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht der Uni Wien und war danach als Rechtsanwaltsanwärter, Rechtsanwalt und Counsel bei DLA Piper in Wien tätig.