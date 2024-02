Neues Handbuch beleuchtet die Flexible Kapitalgesellschaft (FlexKap)

Österreich. Mit dem Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz (FlexKapGG) wurde eine neue Gesellschaftsform geschaffen. Ein Kurzkommentar widmet sich den „FlexKap“-Regeln für Profis.

Mit dem am 1. Jänner 2024 in Kraft getretenen Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz (FlexKapGG) wird eine neue Gesellschaftsform geschaffen. Durch die sehr offen zur Verfügung gestellten Gestaltungsmöglichkeiten biete sich die neue Gesellschaft für Start-Ups an – aber darüber hinaus auch für Fälle, bei denen eine Substanzbeteiligung nicht auch Mitwirkungsrechte verschaffen muss, heißt es bei Fachverlag Facultas.

Der neue Kurzkommentar FlexKapGG von Wirtschaftsanwalt Maximilian Eiselsberg soll die zur Gestaltung des Gesellschaftsvertrages angebotenen Regelungen auf knapp 140 Seiten beleuchten und Praktiker:innen dabei helfen, für den jeweiligen Einzelfall geeignete Lösung zu finden, so der Verlag.

Wie die GmbH, aber anders

Das Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz baut auf bewährten Regelungen für die GmbH auf, die mit den umfangreichen Kapitalausstattungsmöglichkeiten des Aktiengesetzes erweitert werden. Mit Unternehmenswert-Anteilen können vor allem Mitarbeiter mit einer kleinen Kapitaleinlage an das Unternehmen gebunden werden und an dessen Erfolg teilhaben. Das Start-Up-Förderungspaket eröffne auch abgabenrechtliche Begünstigungen. Autor Maximilian Eiselsberg befasst sich seit langem mit den gesellschaftsrechtlichen Aspekten der österreichischen Gesetzeslandschaft, inklusive Publikationen zum Kapitalgesellschafts- und Umgründungsrecht, GmbHG, Privatstiftungsrecht u.v.m.