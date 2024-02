EQS Group verkündet ihr Delisting über das eigene Adhoc-System

Nach Takeover. Der Compliance Tools-Anbieter EQS Group wird von Thoma Bravo übernommen und von der Börse genommen. Das Delisting der Aktie in Frankfurt soll Anfang Mai 2024 erfolgen.

Die Einbeziehung der EQS-Aktien in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse endet mit Ablauf des 6. Mai 2024, teilt die EQS Group in eigener Sache mit – und zwar über ihr eigenes Adhoc-System, mit dem Unternehmen kapitalmarktrelevante Informationen veröffentlichen können. Weiters ist die Beendigung der Einstellung der Notiz der EQS-Aktien im Freiverkehr an der Börse München beantragt, heißt es weiter.

Die Transaktion

Thoma Bravo mit Hauptsitz in den USA ist eines der größten Software-Investmenthäuser der Welt und hat laut eigenen Angaben vor, die EQS Group kräftig auszubauen – und zwar insbesondere in Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach Compliance Tools in Europa, wie es heißt. Am 4.12.2024 gab Thoma Bravo in Form der Pineapple German Bidco GmbH ein Angebot an die Aktionäre der EQS Group AG zum Erwerb aller Aktien der Gesellschaft ab. Am 2. Februar 2024 wurde es vollzogen – und wie zuvor angekündigt, habe die Gesellschaft mit Vollzug die Beendigung der Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel in den Freiverkehrssegmenten der Börsen Frankfurt und München beantragt.

Die Frankfurter Wertpapierbörse hat am 6. Februar 2024 bekannt gemacht, dass die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den dortigen Freiverkehr (Scale und Basic Board) mit Ablauf des 6. Mai 2024 eingestellt und der Handel zu diesem Zeitpunkt beendet wird, heißt es weiter. Man gehe derzeit von einer Beendigung der Einstellung der Notiz der Aktien im Laufe des Mai 2024 aus.

Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Freiverkehr an anderen Börsen und Handelsplätzen erfolgte nicht auf Veranlassung der Gesellschaft, heißt es weiter. Gleichwohl werde man sich darum bemühen, auch die dortige Einbeziehung jeweils zu beenden.

Die Berater

Laut früheren Angaben war bei der Transaktion Goldman Sachs Bank Europe SE als Finanzberater und GLNS Rechtsanwalte Steuerberater Partnerschaft als Rechtsberater der EQS Group AG tätig. Benjamin Leyendecker, Vincent Bergin, Matthew Sinclair-Thomson, Katie A. St. Peters, Amy Fox, Kirsteen Nicol, Anthony Antioch und Michael Ehret von Kirkland & Ellis agierten als Rechtsberater und ParkView Partners GmbH agierte als Finanzberater für Thoma Bravo.