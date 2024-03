Compliance-Messe ECEC 2024 startet am 16. Oktober

Events. Die Compliance-Messe ECEC der EQS Group findet heuer am 16.10. statt. Das Hauptthema ist diesmal „Transforming Compliance“.

Die ECEC ist laut Veranstalter EQS Group die größte Compliance- und Ethik-Konferenz Europas und findet heuer zum 5. Mal statt.

Die Veranstaltung

Die ECEC 2024 hat den Termin 16. Oktober und steht laut Ankündigung heuer unter dem Motto „Transforming Compliance: Closing the trust gap in an uncertain world“. Dabei gehe es darum, wie Compliance-Expert:innen mit den vielfältigen Veränderungen umgehen, den nächsten unerwarteten „Curveball“ vorhersehen, Innovationen vorantreiben und die Widerstandsfähigkeit in Organisationen stärken. Die Veranstaltung, für die es Zertifizierungen als Fortbildung nach CCB und CPD gibt, besteht aus interaktiven Diskussionsrunden und Fragesessions, „Masterclasses“, Breakout-Sessions zu lokalen Themen u.a.