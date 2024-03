Sandra Stichauner wird neue CMO der Österreich Werbung

Öffentliche Vermarktung. Sandra Stichauner übernimmt die Position der Chief Marketing Officer (CMO) bei der Österreich Werbung (ÖW). Sie war bisher Head of Channel Management.

Stichauner übt ab sofort die Rolle der Chief Marketing Officer (CMO) der Österreich Werbung, der nationalen Tourismusorganisation Österreichs aus, teilt die ÖW mit.

Die Laufbahn

Sandra Stichauner, die seit August 2021 Teil des ÖW-Teams ist, habe bereits in ihrer vorherigen Rolle im Themenmanagement für Kulinarik und später als Leiterin des Channel-Management-Teams bewiesen, dass sie über großes Fachwissen und Führungskompetenz verfügt. Sie hat eine akademische Ausbildung in Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie einen Abschluss im Diplomlehrgang für Marketing an der österreichischen Werbeakademie. Zu ihren beruflichen Stationen gehören u.a. die Leitung des Online- & Content-Marketings bei BIPA sowie Wine + Partners (Digital Consultant) und Österreich Wein Marketing (Head of Online Marketing & Social Media).

Das Statement

„Ihr internationales Mindset und ihre positive Ausstrahlung sind genau das, was wir für die Neuausrichtung unserer Organisation brauchen. Ich bin überzeugt, dass Sandra mit ihrem Engagement und ihrer Vision einen signifikanten Beitrag zur weiteren Entwicklung der Österreich Werbung leisten wird“, so Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der ÖW.