Georg Kodek als OGH-Präsident offiziell eingeführt

Wien. Am 19. März 2024 fand die offizielle Amtseinführung von Georg Kodek als neuer Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH) statt.

Kodek folgt damit auf Elisabeth Lovrek, die im Dezember 2023 ihren Ruhestand antrat. Am 19.3.2024 fand die offizielle (feierliche) Amtseinführung am OGH statt, seinen Dienstanstritt als neuer Präsident hatte Kodek bereits am 2. Jänner.

Die Laufbahn

Univ.-Prof. Dr. Georg Kodek, LL.M. begann seine richterliche Tätigkeit 1991 am Bezirksgericht Innere Stadt Wien. Ab 1993 war er als Richter des Landesgerichts Eisenstadt tätig, wo er letztlich einem zivilen Rechtsmittelsenat vorsaß. Von 2003 bis 2005 judizierte Kodek als Richter des Oberlandesgerichts Wien, 2006 erfolgte seine Ernennung zum Hofrat des Obersten Gerichtshofs. Nun ist er Vorsitzender des Kartellobergerichts und eines Senats, der mit Angelegenheiten des Insolvenzrechts befasst ist. Weiters ist er Vorsitzender eines Disziplinar- und Dienstgerichtssenats für Richter:innen und eines Disziplinar- und Dienstgerichtssenats für Notar:innen, schildert eine Aussendung des Justizministeriums.

Parallel zu seiner richterlichen Ausbildung absolvierte Kodek das Doktoratsstudium an der Universität Wien und ein Masterstudium in den USA, sowie die Rechtsanwaltsprüfung. Nach seiner Habilitation im Jahr 2001 übte Kodek auch Lehr- und Prüfungstätigkeiten an der Universität Wien aus und war ab 2007 zudem Vorstand der Abteilung Unternehmensrecht des Instituts für Bürgerliches Recht und Handelsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Weiters war er vier Jahre hindurch Programmdirektor für das Wirtschaftsrechtsstudium, an dessen Implementierung er maßgeblich mitwirkte. Er leitete verschiedene postgraduale Lehrgänge und war Vorstand des Departments für Privatrecht der Wirtschaftsuniversität Wien. Derzeit hat er dort einen Lehrstuhl für Zivil- und Unternehmensrecht inne.

Die Veranstaltung

Justizministerin Alma Zadić lobte Kodek vor Ort als „gut vernetzt, redegewandt“ und mit „umfangreichen Erfahrungen in Leitungsfunktionen“. Nicht zuletzt im Bereich von Wissenschaft und Lehre habe er wiederholt Gestaltungskraft unter Beweis gestellt und neue juristische Ausbildungskonzepte mitgestaltet. „Ich bin mir sicher, dass er auch seine neue Funktion als Präsident des Obersten Gerichtshofs mit all seiner Kraft, Verantwortung und Fachkompetenz ausüben wird. Ich gratuliere ganz herzlich zur neuen Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so Zadić.

Bei seiner Vorgängerin Lovrek bedankte sich die Ministerin für ihr außerordentliches Engagement und wünschte ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Neben den Festgästen gratulierten unter anderem Generalprokuratorin Margit Wachberger, Gernot Kanduth, Präsident der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, sowie Hofrat Gerhard Scheucher, Vorsitzender des Zentralausschusses.