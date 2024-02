Taylor Wessing holt Verena Stagl als Counsel für Compliance

Wien. Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat Verena Stagl als Counsel an Bord geholt. Sie ist auf Compliance spezialisiert und kommt von der Wiener Kanzlei Lindner Stimmler.

Die Anwaltssozietät Taylor Wessing vergrößert das Team in Wien. Verena Stagl verstärkt ab sofort als Counsel den Bereich Compliance der Kanzlei. „Das Compliance und Kartellrechts-Team von Taylor Wessing betreut renommierte nationale wie internationale Unternehmen. Mit so aktuellen Themen wie der Umsetzung des EU-Lieferkettengesetzes wird gerade diese Internationalität sehr nützlich sein“, wird Stagl in einer Aussendung zitiert.

Der Werdegang

Verena Stagl studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und wurde 2015 als Rechtsanwältin zugelassen. Sie ist laut den Angaben auf die Planung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen spezialisiert.

Die Vorbereitung von Compliance-Audits und Compliance-Schulungen sowie die Unterstützung im Zusammenhang mit ESG-Ratingprozessen zählen ebenfalls zu ihren Schwerpunkten. Neben Compliance werde sie auch im Kartellrecht beratend tätig sein. Vor ihrem Wechsel zu Taylor Wessing war Stagl als Rechtsanwältin unter anderem in den Kanzleien Lindner Stimmler und Arnold tätig.