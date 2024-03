Karolin Andréewitch-Wallner jetzt Partnerin bei Kanzlei Taylor Wessing

Wien. Karolin Andréewitch-Wallner schließt sich dem Employment Team von Taylor Wessing als Partnerin an. Sie war zuvor u.a. bei E+H.

Karolin Andréewitch-Wallner hat sich dem Employment Team der internationalen Sozietät Taylor Wessing in Wien als Partnerin angeschlossen. Gemeinsam mit CEE Head Wolfgang Kapek und Walter Pöschl komplettiere sie damit das Partner:innen-Trio mit Schwerpunkt Arbeitsrecht und reihe sich gleichzeitig in eine 2023 begonnene Serie von Neuzugängen von Rechtsanwältinnen im Wiener Office ein, heißt es in einer Aussendung.

Die Aufgaben

Andréewitch-Wallner werde bei Taylor Wessing in Österreich in sämtlichen Bereichen des Arbeitsrechts tätig sein; vor allem auch in speziellen Beratungsfeldern wie (Cross-Border-) Betriebsübergängen, Kollektivvertrags- und Betriebsverfassungsrecht, Arbeitszeitfragen, Mitarbeiterbeteiligungen, Global Mobility und Gleichbehandlungsthemen.

Die Juristin und Absolventin eines Doktoratsstudiums war zuvor in mehreren österreichischen Kanzleien tätig (u.a. E+H), ist externe Lektorin an der Fachhochschule Wiener Neustadt und Autorin des Werks „Praxishandbuch Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz“ (Linde Verlag).