Tietoevry Austria und Parloa: Pakt für KI-Kundenservice

Wien/Berlin. Tietoevry Austria will gemeinsam mit Partner Parloa künftig Contact Center und Telefon-Kundenservice per KI aufrüsten.

Tietoevry Austria und Parloa haben eine Partnerschaft für KI-basierte Kundenservice-Lösungen abgeschlossen, heißt es in einer Aussendung. Tietoevry Austria, die Österreich-Niederlassung des gleichnamigen nordeuropäischen IT-Dienstleisters, und Parloa, ein deutsches Unternehmen zur KI-basierten Automatisierung des Kundenservice, gehen demnach eine strategische Partnerschaft ein.

KI für Kundenkontakte aus Berlin

Tietoevry Österreich betreibt drei Standorte in Österreich (Wien, Linz und Graz) sowie ein Büro in der Schweiz (Zürich) mit insgesamt rund 300 Beschäftigten. Parloa wurde laut den Angaben 2018 gegründet und hat heute rund 200 Beschäftigte in Berlin, München und New York. Die Lösung von Parloa werde von Tietoevry grundsätzlich auch in Deutschland eingesetzt, heißt es auf Anfrage dazu weiter. Das Expertenteam von Tietoevry Austria (Integrationspartner für Parloa-Lösungen) unterstütze bei der Einführung von Conversational AI vom Design bis hin zur kontinuierlichen Weiterentwicklung derzeit in Österreich sowie in der Schweiz.

Die Aufgaben

Ziel der Zusammenarbeit sei es, Contact Center und den telefonischen Kundenservice von Unternehmen durch KI-basierte Kundeninteraktionen zu unterstützen, um die Servicequalität zu optimieren und Contact Center-Agenten zu entlasten, wie es heißt. Robert Kaup, Managing Director bei Tietoevry Austria: „Durch das raschere Lösen von Kundenanfragen und -problemen bleibt mehr wertvolle Zeit für die menschliche Interaktion zwischen Kunden und Service-Mitarbeitenden. Parloa hebt den Omnichannel-Beratungsansatz auf einen neuen Level.“

Das Berliner KI-Unternehmen Parloa schaffe mit seiner Contact-Center-KI-Plattform, die auf Microsoft Azure KI-Technologien basiert, menschlich klingende Sprachinteraktionen, optimiere Anrufweiterleitungen, automatisiere Kundenanfragen und biete Echtzeitübersetzungen von Gesprächen. Tietoevry integriere die KI-Plattform von Parloa in Contact Centern von Unternehmen und Organisationen, also den B2B-Kunden. Man wolle „neue Maßstäbe für den Einsatz von KI in Contact Centern“ setzen, so Joachim Schreiner, CRO bei Parloa.