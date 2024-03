ScherbaumSeebacher erweitert Partnerkreis um Simon Tucek

Wien. Simon Tucek wurde bei ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte mit Anfang März 2024 zum Partner befördert.

Wirtschaftskanzlei ScherbaumSeebacher erweitere ihren Partnerkreis um einen erfahrenen Juristen aus den eigenen Reihen, heißt es in einer Aussendung: Mit 1. März 2024 ergänzt Simon Tucek die Partnerriege.

Die Laufbahn

Mag. Simon Tucek studierte Rechtswissenschaften an der Universität Graz und begann seine juristische Laufbahn als Konzipient bei ScherbaumSeebacher. Seit 2017 verstärke er im Bauvertragsrecht sowie in der Ziviltechnikerhaftung vor allem den Wiener Standort der Kanzlei. „Wir freuen uns sehr, mit Tucek einen hochqualifizierten Juristen zum Partner zu ernennen, der seine Karriere bei ScherbaumSeebacher begonnen hat und nun unseren Wiener Standort weiter verstärken wird. Seine Ernennung ist ein starkes Signal für unsere gelebte Nachwuchsförderung“, so Partner Georg Seebacher.