Neue Deals bei Weber, White, Freshfields und mehr

Wirtschaftskanzleien. Weber & Co. berät die OMV bei einer Corporate Bond Multitranche-Emission. Bei einer Anleiheemission der Vonovia Finance ist White & Case aktiv. Neue Deals gibt es auch bei Dorda, Freshfields und Hengeler Mueller.

Weber & Co. hat die OMV AG im Rahmen einer Multitranche-Emission von Anleihen in Höhe von 1,75 Mrd. Euro beraten. Die Transaktion soll laut Kanzlei zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG dienen.

Die Anleiheemissionen erfolgten in drei Tranchen. Zwei Tranchen weisen ein Volumen von je 500 Mio. Euro auf und haben eine Laufzeit von vier bzw. acht Jahren. Die dritte Tranche umfasst ein Nominale von 750 Mio. Euro und hat eine Laufzeit von zwölf Jahren.

Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und werden auf Grundlage des 8 Mrd. Euro Emissionsprogramms (EMTN) der OMV AG begeben, heißt es. Sie werden zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse und im Official Market der Luxemburger Börse zugelassen.

Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities, Société Générale und UniCredit Bank Austria AG bildeten das Bankenkonsortium für die Emission.

Das Team bei Weber & Co. wurde von Partner Christoph Moser geleitet und umfasste Partner Stefan Weber und Associate Angelika Fischer. Weber & Co. hatte die OMV AG auch 2018 und 2019 bei der Emission von Multitranche-Anleihen über je 1 Mrd. beraten.

Die Emissionsbanken wurden von White & Case unter der Federführung von Partner Karsten Wöckener begleitet.

White & Case berät bei Vonovia-Emission

White & Case hat die Konsortialführer BNP Paribas, Commerzbank AG, Credit Suisse Securities Europe, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International, Société Générale und UniCredit Bank AG bei der Anleiheemission der Vonovia Finance B.V. in Höhe von 1 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt.

Die erste Tranche hat laut Kanzlei mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von vier Jahren. Die zweite Tranche habe mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von 10 Jahren. Die Schuldverschreibungen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case Team unter der Federführung von Partner Karsten Wöckener bestand aus Local Partnerin Cristina Freudenberger sowie den Associates Peter Becker, Daniel Gillenkirch und Daniel Sander (alle Capital Markets, Frankfurt).

Dorda berät Greiner

Dorda hat die Greiner AG bei der Übernahme der Eurofoam GmbH beraten. Eurofoam ist ein Hersteller von Polyurethan-Weichschaum in Zentral- und Osteuropa mit cirka 2.400 Mitarbeitern an 36 Standorten in 12 europäischen Ländern.

Bislang war Greiner an diesem Joint Venture bereits zu 50% beteiligt, heißt es. Zu gleichen Teilen sei auch das niederländische Unternehmen Recticel Mitgesellschafter von Eurofoam gewesen. Nun hat Recticel seinen Anteil aus dem 1992 gegründeten Joint Venture an Greiner verkauft, die somit laut Kanzlei Alleingesellschafterin der Eurofoam GmbH sein wird.

Das Team bei Dorda wurde von den Partnern Martin Brodey und Christian Ritschka (beide Corporate/M&A) sowie Partner Heinrich Kühnert und Of Counsel Elisabeth König (beide Kartellrecht) geleitet und umfasste weiters Counsel Gunnar Pickl sowie die Rechtsanwaltsanwärter Patricia Backhausen und Clemens Semelmayer.

Freshfields betreut EQT

Freshfields begleitet das Private-Equity-Haus EQT beim geplanten Erwerb der Schülke & Mayr GmbH, Anbieter von Hygiene- und Infektionspräventionsmitteln. Der EQT VIII Fund plant laut Kanzlei die vollständige Übernahme und befinde sich dafür aktuell in Verhandlungen mit dem derzeitigen Eigentümer Air Liquide S.A.

Das Team bei Freshfields wird von Partner Wessel Heukamp (Global Transactions) geleitet und umfasst u.a. die Partner Juliane Hilf, Michael Ramb, Uta Itzen, Michael Josenhans, David Beutel und René Döring.

Hengeler Mueller berät bei HeidelbergCement-Emission

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd. Euro EMTN-Programm eine Euroanleihe mit einem Emissionsvolumen von 650 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 9. Oktober 2024 platziert. Hengeler Mueller hat das Bankenkonsortium bei der Transaktion beraten.

Die 4,5-jährige Anleihe weist laut Kanzlei einen Festzins von 2,500 % p.a. auf. Joint Bookrunners der Emission sind Banca IMI, BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Deutsche Bank, ING und Standard Chartered Bank.

Tätig waren bei Hengeler Mueller Partner Hendrik Haag und Associate Raik Petermann.