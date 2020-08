Immobilien-Projekte: DLA Piper berät in Luxemburg und mehr

Wirtschaftskanzleien. DLA Piper Wien berät FFF bei einem Luxemburg-Deal. Freshfields hilft bei einem Büroprojekt in Berlin Mitte. Und Hogan Lovells schließt ein Kuwait-Großprojekt ab.

DLA Piper Weiss-Tessbach hat die FFF Real Estate S.à r.l. bei der Finanzierung eines Wohnimmobilienentwicklers für den Erwerb und die Entwicklung eines Wohnprojekts in Hesperange (Luxemburg) beraten. FFF Real Estate ist eine Tochtergesellschaft des in Luxemburg ansässigen, von einer Management-Firma mit Sitz in Zypern regulierten Multikompartment-Fonds FFF Fund I SCSp SICAV-RAIF,

Die Transaktion umfasste laut den Angaben auch die Refinanzierung der laufenden Schulden auf der Immobilie und sah eine komplexe Strukturierung vor. Es handele sich um die zweite Transaktion, bei der DLA Piper die FFF Real Estate S.à r.l. vertreten hat.

„Das vom FFF Fund durchgeführte Projekt ist eine herausragende Immobilienentwicklung in der Region. Wir freuen uns, mit unserer Expertise zum erfolgreichen Abschluss beitragen zu dürfen“, so Senior Associate Ekaterina Larens, die gemeinsam mit Partner Christoph Mager im für die Transaktion verantwortlichen Wiener Büro agierte.

Dem Luxemburger Teil des internationalen DLA Piper-Teams gehörten die Partner Xavier Guzman und Olivier Reisch, sowie die Associates Joris Reinert, Mateusz Glowacki, Natalie Goormans und Michèle Büchler an. Stanislav Panchenko, General Counsel Real Estate bei FFF Fund I, war inhouse für die rechtlichen Aspekte der Transaktion zuständig.

Freshfields berät FREO bei Büroprojekt in Berlin-Mitte

Die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die FREO Group bei der Finanzierung einer Büroprojektentwicklung in der Seydelstraße 14 in Berlin-Mitte beraten. Die Finanzierung der Projektentwicklung setze sich aus einem Senior-Darlehen der HypoVereinsbank und einer Mezzanine-Finanzierung von Lenwood Capital zusammen.

Die Projektentwicklung betrifft einen Büroneubau mit 3.100 Quadratmetern Bruttogrundfläche und 20 Tiefgaragen-Stellplätzen und befindet sich nahe dem Spittelmarkt und der Axel-Springer-Zentrale in einem gemischtgenutzten Gebiet.

Der Gendarmenmarkt, das Humboldtforum mit dem Neubau des Berliner Schlosses und die Museumsinsel befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe, so die Kanzlei. Ihr Team setzte sich aus Tim Behrens (Federführung), Robin Helmke, Deniz Sunay und Adrian Wattenbach (alle Global Transactions) zusammen.

Financial Close für Megaprojekt Umm Al-Hayman mit Hogan Lovells

Das Kläranlagen-Großprojekt Umm Al-Hayman in Kuwait hat mit einem Team der internationalen Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells unter Leitung der Partner Tobias Faber, Carla Luh und Alexander Stefan Rieger das Closing erreicht.

Alle Verträge wurden laut den Angaben am 29. Juli gemeinsam mit dem Ministry of Public Works (MPW) und dem Konsortium aus WTE Wassertechnik GmbH und International Financial Advisors Holding K.P.S.C (IFA) sowie die entsprechenden Finanzierungsverträge mit einem internationalen Bankenkonsortium zur Vollwirksamkeit geführt.

Die Realisierung des Projekts sei für die Region sehr bedeutend: Die auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Kläranlage Umm Al-Haymann südlich von Kuwait City soll eine Region mit 1,7 Millionen Menschen bedienen. Das geklärte Wasser ist für die Bewässerung in der Landwirtschaft vorgesehen.

Das Vorhaben mit einer komplexen Finanzierungsstruktur aus sechs internationalen und nationalen Banken ist eines der größten Public Private Partnership (PPP)-Projekte im Nahen Osten. Erstmals sei damit in der Region ein PPP-Projekt dieser Größe und dieser Komplexität unter Leitung eines deutschen Anwaltsteams rechtlich begleitet worden.

Hogan Lovells hat WTE und IFA in allen juristischen Aspekten, darunter Projektvergabe und Ausschreibung, Strukturierung, Projektverträge, Projektfinanzierung, EPC- sowie Betreiberverträge rechtlich beraten. Tobias Faber war gesamtverantwortlich für das Projekt auf rechtlicher Ebene. Carla Luh leitete die Verhandlung und Finalisierung der offenen Finanzierungsfragen hin zum Financial Close, Alexander Stefan Rieger leitete die Verhandlung der Projektverträge.