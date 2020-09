Whistleblower sollen Geld und mehr Schutz erhalten

Wien. Transparency International hat Empfehlungen für die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht in Österreich ausgearbeitet.

Im Oktober 2019 hat die Europäische Union eine Richtlinie zum Schutz von Personen verabschiedet, die im beruflichen Zusammenhang Verstöße gegen geltendes EU-Recht melden. Bis Dezember 2021 müssen die Mindeststandards der Whistleblower-Richtlinie der EU auch in Österreich umgesetzt werden, um Hinweisgeber vor Repressalien zu schützen.

„Man muss klare Strukturen schaffen, um Missstände korrekt melden zu können. Meldesysteme müssen in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Sektors zum allgemeinen Standard werden“, so Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von Transparency International – Austrian Chapter.

Was konkret kommen soll

Die Arbeitsgruppe „Whistleblowing“ hat unter der Leitung von Kristof Wabl Empfehlungen für die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht ausgearbeitet und in einem Forderungspapier an die Regierung zusammengefasst: