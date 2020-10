Whistleblower machen sich rar, so Freshfields

Weniger Hinweise. Die Whistleblowing-Nutzung hat laut einer Freshfields-Studie weltweit abgenommen: Der Anteil betroffener Firmen sank seit 2017 von 40 Prozent auf nur noch ein Drittel.

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat zum dritten Mal nach 2014 und 2017 eine Umfrage zum Whistleblowing durchgeführt – mit überraschenden Erkenntnissen und Ergebnissen, heißt es: Die aggregierten Umfrageergebnisse für 2020 zeigen demnach einige auffällige Trends für Organisationen und Firmen, die sich um eine Stärkung ihrer internen Rede- und Fehlerkorrektur-Kultur bemühen.

Denn grundsätzlich stellten die Befragten fest, dass das Melden von internen Missständen mittels Whistleblowing in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist – in diesem Jahr auch beeinflusst durch die Covid-19-Pandemie.

Aktuell gaben noch rund ein Drittel der Befragten an, in Whistleblowing involviert gewesen zu sein – entweder als Hinweisgeber, Kollege oder Vorgesetzter (2017: ca. 40 Prozent).

Dabei sei nicht nur die Zahl der Hinweisgeber gesunken, sondern auch die Zuversicht und das Vertrauen, dass das (obere) Management grundsätzlich das Melden von Missständen befürwortet und dazu ermutigt.

Für die diesjährige Studie hat Freshfields mehr als 2.500 Personen aus 13 Branchen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong und den USA befragt, um ihre Einstellungen und Erfahrungen zu bewerten und herauszufinden, wie sich diese seit der letzten Umfrage im Jahr 2017 verändert haben.

Starke Unterschiede zwischen den Ländern

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern: So sind beispielsweise in Hongkong rund 48 Prozent der Befragten mit Whistleblowing in Berührung gekommen, während es in den USA nur 18 Prozent sind.

Eine weitere allgemein gültige Erkenntnis sei, dass die Zahl derer zugenommen hat, die Missstände sofort bei Behörden oder Medien melden und nicht zuerst bei ihrem Arbeitgeber. Das verwundere nicht, wenn man den offensichtlichen Rückgang des Vertrauens innerhalb von Organisationen berücksichtigt.

Boris Dzida, globaler Leiter der Praxisgruppe People & Reward (Arbeitsrecht) bei Freshfields: „Die diesjährige Umfrage fiel in einen Zeitraum, in dem infolge der globalen Pandemie große Teile der Belegschaft außerhalb des klassischen Büros arbeiteten. Daraus resultieren neue Trends für Whistleblowing, da sich weltweit Belegschaften an ein erheblich verändertes Arbeitsumfeld gewöhnen.“

Man habe festgestellt, dass mehr als ein Fünftel (23 Prozent) der Befragten der Ansicht sind, dass die Verfahren zur Meldung von Missständen aufgrund von Covid-19 aktualisiert werden sollten. Für Unternehmen entstehen daraus neue Herausforderungen, denn eine aktive und vom Management geförderte Speak-up-Kultur könne maßgeblich zum Erkennen und Managen von Risiken für das Unternehmen beitragen, so Dzida.

Martina de Lind van Wijngaarden, Partnerin im Bereich Konfliktlösung: „Da der deutsche Gesetzgeber bis Ende nächsten Jahres die EU-Whistleblowing-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen muss, ist zu erwarten, dass viele deutsche Unternehmen, die noch kein Hinweisgeber-System haben, solche etablieren werden. Es bleibt abzuwarten, ob dies auch zu einer größeren Akzeptanz von Whistleblowing-Tools und einer steigenden Zahl an Meldungen durch deutsche Arbeitnehmer führt.“