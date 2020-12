Eisenberger, Latham und Noerr helfen bei strategischen Deals

Wirtschaftskanzleien. Latham & Watkins berät EG Group bei Erwerb des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland. Krenhof stößt zu Pankl mit E+H. Und Noerr hilft im Streit um MediaMarktSaturn.

Latham & Watkins hat die EG Group bei dem Erwerb des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland beraten. Der vereinbarte Kaufpreis betrage 485 Mio. Euro. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für 2021 erwartet.

Die 285 Tankstellen der OMV befinden sich hauptsächlich in den Regionen Bayern und Baden-Württemberg. Die Akquisition werde die Präsenz der EG Group in Deutschland erweitern, wo das Unternehmen bereits Standorte unter der Kraftstoffmarke ESSO betreibt.

Die 2001 von den Brüdern Mohsin und Zuber Issa gegründete EG Group mit Sitz in Großbritannien ist eine britische Einzelhandelsgesellschaft, die sich auf das Management von Tankstellen spezialisiert hat. Derzeit beschäftigt die EG Group über 45.000 Mitarbeiter an mehr als 6.000 Standorten in Europa, den USA und Australien.

Latham & Watkins hat EG Group mit folgendem Team beraten: Oliver Felsenstein (Partner, Corporate, Frankfurt, Federführung), Sven Völcker (Partner, Kartellrecht, Brüssel), Max Hauser (Partner), Maximilian Platzer (Associate), Christina Mann (Counsel), Sophia Probst (Associate, alle Corporate, Frankfurt), Katharina Intfeld, Alexander B. M. Belk, Florian Feistle (alle Associate, Corporate, Düsseldorf), Anne Haas (Associate, Kartellrecht, Frankfurt), Robert Benditz, Sebastian Sohn (beide Associate, Kartellrecht, Brüssel), Alexander Wilhelm (Associate, Regulatory), Wolf-Tassilo Böhm (Associate, Datenschutz, alle Frankfurt), Tobias Leder (Partner), Kristina Steckermeier (Associate, beide Arbeitsrecht, München), Axel Schiemann (Partner, Bank- und Finanzmarktaufsichtsrecht, Frankfurt), Francesco Lione (Partner, Finance, London), Stefan Süß (Partner), Ulf Kieker (Counsel, beide Steuerrecht, München), Jana Dammann de Chapto (Counsel, Kartellrecht, Hamburg), Steffen Augschill (Associate, M&A, Düsseldorf).

E+H beriet bei Krenhof-Deal mit Pankl Racing Systems

E+H (Eisenberger + Herzog) hat eine Aktionärsgruppe der Krenhof AG beim Zusammenschluss mit der obersteirischen Unternehmensgruppe der Pankl Racing Systems AG beraten.

Krenhof ist ein weststeirischer Hersteller von Gesenkschmiedeteilen und geschmiedetem Handswerkszeug, mit rund 300 Mitarbeitern. Die Krenhof AG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 50 Millionen Euro. 95% davon wurden mit der Erzeugung von Gesenk-Schmiedeteilen aus Stahl für die Automobilindustrie erwirtschaftet; das Geschäft mit Handwerkzeug macht rund 5% des Umsatzes aus, heißt es weiter.

Käufer Pankl Racing Systems ist mit etwa 1.600 MitarbeiterInnen ein führender Systemlieferant der Rennautomobil-, Luxusautomobil- und Luftfahrtindustrie. Der Konzern beziehe seit Jahren regelmäßig Produkte der Krenhof AG. Auf der Krenhof-Kundenliste stehen u.a. auch Magna, DOKA Schalungstechnik oder MAN.

Das Signing fand am 11.12.2020 statt; das Closing ist für Anfang 2021 geplant. Über den Kaufpreis wurde laut den Angaben Stillschweigen vereinbart. Die Aktionärsgruppe wurde bei E+H federführend von Alric Ofenheimer und Christopher Engel beraten (Gesellschaftsrecht/M&A sowie Immobilienrecht). Im Beratungsteam waren auch Dieter Thalhammer (Partner, Kartellrecht), Tatjana Katalan (Partnerin, Öffentliches Recht), Stefan Wartinger (Rechtsanwalt, Kartellrecht) und Susanna Falkenburg (Rechtsanwaltsanwärtin, Gesellschaftsrecht/M&A, Immobilienwirtschaftsrecht).

Noerr berät Ceconomy bei neuer Struktur für MediaMarktSaturn

Die deutsche Kanzlei Noerr hat mit einem Team um die Düsseldorfer Partner Harald Selzner und Martin Neuhaus die CECONOMY AG bei der Einigung mit der Convergenta Invest GmbH über die Neuorganisation der Gesellschafterstruktur bei der Media-Saturn-Holding GmbH beraten.

Die Einigung sieht laut den Angaben vor, dass Ceconomy den 21,62 % Anteil übernimmt, den Convergenta – eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Kellerhals – an MediaMarktSaturn hält. Im Gegenzug erhalte Convergenta bis zu 29,9 % Anteile an Ceconomy und werde damit größter Aktionär des Unternehmens.

Mit der vereinfachten Unternehmensstruktur – die auch Prozesse verbessern und die Interessen aller Aktionäre zusammenführen soll – wird MediaMarktSaturn zu einem (indirekten) hundertprozentigen Tochterunternehmen von Ceconomy. Die Transaktion werde insbesondere steuerliche Verlustvorträge der Ceconomy nutzbar machen, die sich auf jeweils rund 1,2 Mrd. Euro für Körperschaft- und Gewerbesteuer belaufen.

Ceconomy will die Gegenleistung für die Transaktion durch eine Mischung aus neu zu begebenden Stammaktien und Wandelanleihen sowie einem begrenzten Betrag an Barmitteln finanzieren. Der Vollzug der Transaktion erfolgt, die Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung am 17. Februar 2021 vorausgesetzt, frühestens Ende März 2021.

Im Noerr-Beratungsteam sind Harald Selzner und Martin Neuhaus (gemeinsame Federführung, beide Corporate/M&A, Düsseldorf) sowie Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Ingo Theusinger (Kapitalmarktrecht, Düsseldorf), Dominik Kloka (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Martin Haisch (Steuerrecht, Frankfurt), Elmar Bindl (Steuerrecht, München), Gerrit Henze (Corporate/M&A, Düsseldorf), Philip Schmoll, Thomas Thies (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Florian Döpking, Maximilian Tonner (beide Corporate/M&A, Düsseldorf).