Ruth Mahfoozpour ist jetzt IP-Anwältin bei CMS

Wirtschaftskanzleien. Ruth Mahfoozpour ist neue Anwältin im IP-Team von Wirtschaftskanzlei CMS in Wien.

Mahfoozpour ist seit 2017 bei CMS in Österreich als Associate tätig und wurde nun als Rechtsanwältin zugelassen. Sie ist Spezialistin für gewerblichen Rechtsschutz (IP) und auf die Branchen Life Sciences & Healthcare sowie Konsumgüter spezialisiert.

Aufgrund langjähriger Fokussierung in diesen Bereichen berate sie Mandanten und Mandantinnen vom ersten Vertragsentwurf bis zur gerichtlichen Durchsetzung von Rechtsverletzungen. Aktuelle Tätigkeitsfelder sind auch digitale Medizin und Sustainability. Neben der regulatorischen Beratung gehört auch die Übernahme streitiger Mandate zu ihren Themen.

Die Laufbahn

Erste Erfahrungen bei CMS sammelte Ruth Mahfoozpour laut den Angaben als studentische Mitarbeiterin in den Jahren 2013 und 2014. Weitere berufliche Stationen – bevor sie 2017 zu CMS zurückkehrte – waren am Institut für Zivilverfahrensrecht der Universität Wien und bei österreichischen Kanzleien unter anderem im Bereich Dispute Resolution. Ergänzend dazu absolvierte sie 2019 ein Masterstudium am King’s College London mit dem Schwerpunkt geistiges Eigentum und Schiedsgerichtsbarkeit.

Das Statement

„Ruth Mahfoozpour ist eine versierte IP-Expertin, die unser Team mit ihren Schwerpunkten hervorragend ergänzt. Da sie insbesondere auch in Bereichen, die sich rasant weiter- entwickeln, tätig ist, freuen wir uns sehr über die Fortsetzung ihrer Karriere bei CMS“, so Egon Engin-Deniz, Partner und Leiter der Abteilung Gewerblicher Rechtsschutz und Medien bei CMS Österreich.