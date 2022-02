John Brady vermarktet das Gurkerl(.at)

Handelsportale. John Brady (36) ist jetzt „Fulltime“ Marketing Director von Online-Supermarkt gurkerl.at. Er war bisher als Berater an Bord.

Nachdem Brady seit August 2021 bereits mit seinem Unternehmen Creative Crow in beratender Funktion als Marketing Director von gurkerl.at tätig war, avancierte er mit Jänner 2022 zu einem „Fulltime-Gurkerl“, formuliert es eine Aussendung des Unternehmens: Brady leite damit das 13-köpfige Marketing-Team des Unternehmens und verantworte die gesamten Marketing-Agenden. Die Gurkerl.at GmbH ist eine Tochter von Online-Händler Rohlik Group aus Tschechien.

Die Laufbahn

John Brady wuchs in Johannesburg auf, bevor er 1993 nach Österreich übersiedelte. 2010 schloss er sein Marketing-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) ab und wurde CRM & Digital Marketing Manager bei General Motors in Wien. Vier Jahre später avancierte er dort zum Head of Marketing Communications.

Weitere berufliche Stationen waren u.a. Head of Marketing and PR bei der What Watch Holdings GmbH, Head of Online Marketing bei den Falkensteiner Hotels & Residences und Corporate Director für E-Commerce bei Vienna House. Im Juni 2020 gründete John Brady schließlich sein Beratungsunternehmen Creative Crow, das sich 360 Grad Marketing für Start-ups und Scale-ups annimmt.

Die Statements

„Als Digital-Enthusiast freue ich mich, mit gurkerl.at die Lebensmittelindustrie in Österreich in das digitale Zeitalter zu bringen und dazu beizutragen die Marke zur ernstzunehmenden Konkurrenz für den stationären Handel zu machen“, so Brady.

Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at: „John Brady hat mich mit seiner umfassenden Erfahrung im Marketing und seinem Fokus auf Digital Marketing überzeugt. Mit ihm konnten wir bereits große Unternehmenserfolge erzielen und werden diese bestimmt durch sein mehr als 10-jähriges Marketing-Know how fortsetzen.“