PharmaLex bringt 1,28 Mrd. Euro per Auktionsprozess mit Noerr

Unter Leitung von Florian Becker (London) und Sascha Leske (New York) hat die Kanzlei Noerr vom Münchener Finanzinvestor Auctus Capital Partners AG beratene Fonds bei der Veräußerung der PharmaLex Holding GmbH für 1,28 Mrd. Euro betreut. Käufer ist der an der New York Stock Exchange gelistete Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen.

Noerrs M&A-Team hat die Verkäufer bei der Healthcare-Transaktion im Auktionsprozess beraten. Durch die Führung des Mandats von London und New York aus habe man die Mandanten über die Zeitzonen hinweg im zeitkritischen Bieterverfahren bei den Verhandlungen mit einem US-Strategen und den damit verbundenen Cross-Border-M&A-Themen unterstützen können.

PharmaLex mit Sitz in Friedrichsdorf/Hessen bietet Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung und Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten an. Auctus hatte die Gesellschaft 2015 übernommen.

