Tommy Hilfiger neu am Graben mit Colliers

Wien. Modelabel Tommy Hilfiger eröffnet einen neuen Store am Graben in der Wiener Innenstadt. Vermittelt wurde das Objekt von Immo-Dienstleister Colliers.

Das Modelabel Tommy Hilfiger bekommt einen neuen Store in der Wiener Innenstadt. Die Gesamtfläche der gemieteten Immobilie, welche zuvor von Paul & Shark genutzt wurde, beträgt laut den Angaben ca. 429 m² und erstreckt sich über drei Etagen. Die Eröffnung des neuen Stores ist für Frühjahr 2023 geplant.

„Ein besonderes Einkaufserlebnis“

Vermittelt wurde das Geschäftslokal vom Immobilien-Dienstleister Colliers, der von den Eigentümern mit der Mietersuche beauftragt wurde. „Der neue Store wird mit seinem modernen Design in diesem wunderschönen, historischen Haus ein ganz besonderes Einkaufserlebnis schaffen“, so Tanja Tanczer, Head of Retail bei Colliers.

Die Tommy Hilfiger Corporation (heutige Tommy Hilfiger BV) wurde im Jahr 1985 von dem US-amerikanischen Modedesigner Tommy Hilfiger gegründet. Die Muttergesellschaft PVH erwirtschaftet mit den beiden Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein laut den Angaben weltweit einen Umsatz von rund 9 Mrd. US-Dollar.