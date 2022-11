Flüssigtanklager-Deal in Bulgarien mit Schönherr und EY

Bulgarien. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät Oiltanking beim Verkauf einer 91,1%-Beteiligung an einem Flüssigtanklager am Schwarzen Meer an Astra-Finance.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die Oiltanking GmbH beim Verkauf einer 91,1%-Beteiligung an einem Flüssigtanklager mit einer Kapazität von 25.860 m³ am Schwarzen Meer in Devnya, Varna an Astra-Finance AD ​​beraten. Der Verkauf unterliegt laut den Angaben den üblichen Genehmigungen Dritter, der Abschluss werde bis Ende des ersten Quartals 2023 erwartet.

Die Unternehmen

Oiltanking ist eine Tochter des Beteiligungsunternehmens Marquard & Bahls, spezialisiert auf Energie und Chemie.

Astra-Finance gehört zum Biodiesel-, Öl- und Logistikunternehmen Bulmarket Group.

Die Aufgabe und die Teams