Abfall & Recht: Ratgeber zu Müll in Unternehmen

Österreich. Wie Unternehmen mit ihrem Müll umgehen müssen und welche Recycling-Pflichten sie treffen, beleuchtet eine Austrian Standards-Publikation mit Haslinger Nagele-Input.



Das Abfallrecht gewinnt in der Praxis zunehmend an Bedeutung, so Austrian Standards: Einerseits steigen die Abfallmengen, andererseits nehmen dank des technischen Fortschritts gleichzeitig auch die Recycling-Möglichkeiten zu. Doch auch die Schwierigkeiten werden größer, man denke nur an die Berge von Akkus, die Smartphones und E-Autos am Ende ihrer Lebensdauer zurücklassen. Die Recycling-Wirtschaft pocht daher auf Anpassungen, und tatsächlich ist die Gesetzesmaterie im Fluss.

Die Inhalte

Einen Überblick über die grundsätzlichen Regeln für Betriebe soll der neue Ratgeber „Abfallrecht für Betriebe. Basics & Best Practices: der richtige Umgang mit Abfällen“ geben. Behandelt werden demnach Fragen wie:

Was ist überhaupt Abfall?

Welche Pflichten müssen beim Umgang mit Abfällen berücksichtigt werden?

Wie können Abfälle verwertet oder vermieden werden?

Dabei kommen auch diverse Normen ins Spiel, und zwar laut Austrian Standards u.a. ÖNORM B 3151:2022 05 15 („Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode“) bzw. OVE EN 50614:2022 01 01 („Anforderungen an die Vorbereitung zur Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten“).

Das Buch ist als Band 2 der Schriftenreihe Planungs- und Verfahrensrecht für Technik und Wirtschaft der JKU Linz erschienen. Herausgeber ist Univ.-Prof. Wilhelm Bergthaler (Partner bei Anwaltskanzlei Haslinger Nagele). Die Autorin ist Reka Krasznai, Spezialistin für Abfallrecht und Rechtsanwaltsanwärterin, ebenfalls bei Haslinger Nagele.