Rainer Irle wird neuer CFO von ams Osram

Premstätten/München. Bei ams Osram wird Rainer Irle (53) ab Juli 2023 zum neuen CFO bestellt. Vorgänger Ingo Bank scheidet mit Ende April aus, in der Zwischenzeit springt der CEO ein.

Ingo Bank, aktuell CFO von ams Osram, wird das Unternehmen laut den Angaben Ende April verlassen. Interimistisch werde der neu ernannte CEO Aldo Kamper, der zum 1. April 2023 in das Unternehmen eintritt, die Funktion als CFO von ams Osram wahrnehmen.

Der neue Finanzvorstand

Irle ist seit 2013 CFO der Siltronic AG, einem der weltweit größten Hersteller von hochreinen Silizium-Wafern für die Halbleiterindustrie. Er hatte verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich bei Siltronic und Wacker Chemie AG inne und war maßgeblich an der Etablierung von Siltronic als börsennotiertes Unternehmen im deutschen MDax beteiligt.

Seine berufliche Laufbahn begann Irle bei A.T. Kearney und der Deutschen Bank. Er hat einen „Master of Science in Engineering“ der Chalmers University of Technology, Göteborg, Schweden, sowie ein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen der Universität Siegen.

Das Statement

Margarete Haase, Aufsichtsratsvorsitzende von ams Osram: „Mit Rainer Irle gewinnen wir einen erfahrenen CFO mit langjähriger Kenntnis der Halbleiterindustrie sowie ausgeprägten operativen Fähigkeiten und nachgewiesenen Erfolgen in der Wertschaffung. Seine internationale Erfahrung in klassischen Finanzbereichen gepaart mit Managementerfahrung in den Bereichen Personal, Fusionen und Übernahmen, Produktion, Beschaffung, Technologie und Innovation machen ihn zu einer ausgezeichneten Führungsperson in dieser wichtigen Position.“