Seven Refractories geht an RHI Magnesita mit Schönherr

Feuerfest-Industrie. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät Seven Refractories beim Verkauf des Europa-, Indien- und US-Geschäfts an RHI Magnesita für rund 93 Mio. Euro.

Konkret hat die Seven Refractories GmbH laut den Angaben ihre europäischen, indischen und US-amerikanischen Geschäftsaktivitäten an RHI Magnesita verkauft, wobei das Closing in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartet werde und unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen steht.

Die Unternehmen

Seven Refractories ist ein spezialisierter Anbieter von nichtbasischen monolithischen Feuerfestmassen mit Kundenbeziehungen in 45 Ländern. Die Produkte reichen von Niedertemperatur-Schamotte über Ultrahochtemperatur-Zirkonmassen bis hin zu hochwertigen Aluminiumoxidmassen und nachhaltigem Stichlochton mit geringem CO2-Fußabdruck, heißt es.

RHI Magnesita ist Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistunge für industrielle Hochtemperaturprozesse u.a. in der Metall-, Glas- und Zementindustrie.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Team, das bei dieser Transaktion beriet, wurde von Markus Piuk (Partner) und Alfred Amann (Rechtsanwalt) geleitet und umfasste außerdem Tatiana Iurkovska (Rechtsanwältin) und Irina Hanin (Rechtsanwaltsanwärterin) sowie im Steuerrecht Marco Thorbauer (Partner) und Tobias Hayden (Rechtsanwalt).