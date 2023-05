Erste verkauft Einkaufszentrum Velenjka mit Wolf Theiss

Slowenien. Wolf Theiss hat die Erste Group beim Verkauf des Einkaufszentrums Velenjka in Velenje/Slowenien beraten.

Die Erste Group Bank AG hat den Standort Velenjka in Velenje/Slowenien durch die WG Projektiranje d.o.o. an Velenjka d.o.o. verkauft, heißt es in einer Aussendung. Ein Wolf Theiss Team hat die Erste dabei rechtlich unterstützt.

Dazu zählte die Beratung und Begleitung bei den ersten Verhandlungen über die Vertragsbedingungen (Head of Terms), der Entwurf und die Beratung zu den Rahmen-, Aktienkauf-, Asset-Kauf- sowie Treuhandverträgen, die Erklärungen über die Freigabe von Hypotheken, Grundschulden und Lasten auf dem Geschäftsanteil, der Entwurf des Gesellschafterbeschlusses und verschiedener anderer gesellschaftsrechtlicher Dokumente sowie letztendlich das erfolgreiche Closing der Transaktion am 31. März 2023, so die Kanzlei weiter.

Teil der Transaktion war auch die Beratung bei der Übertragung der EU-Marke „Velenjka“, die von WG Projektiranje gehalten wird, sowie die Überprüfung des zugrundeliegenden Markenübertragungs- und Know-how-Vertrages, auf dessen Grundlage WG Projektiranje die „Velenjka“-Marken erhalten hat.

Das Beratungsteam

Unter der Federführung von Counsel Michael Kienzl (Corporate M&A, Wien) waren Partner Klemen Radosavljević (Corporate M&A, Ljubljana), Counsel Petra Jermol (Real Estate, Ljubljana) und Associate Larisa Primožič (Corporate M&A, Ljubljana) tätig.

Das Statement

„Es war ein Privileg, mit unserem langjährigen Mandanten, der Erste Group Bank AG, zusammenzuarbeiten und zum erfolgreichen Ausgang dieses Verkaufsprozesses beigetragen zu haben. Die fachübergreifende Branchenexpertise und das Engagement unseres Wolf Theiss Teams waren wesentlich für den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts“, so Counsel Michael Kienzl.