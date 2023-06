Simona Shpilsky wird Corporate-Anwältin bei Binder Grösswang

Wien. Simona Shpilsky (29) ist jetzt Anwältin im Corporate/M&A-Team von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang rund um Managing Partner Andreas Hable.

Simona Shpilsky wird Rechtsanwältin im Corporate / M&A Team von Binder Grösswang: Sie verfügt laut den Angaben über mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen bei nationalen und internationalen M&A-Transaktionen. Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören demnach M&A, Gesellschaftsrecht und Corporate Governance sowie die Beratung von Private Clients im Bereich Vermögen und Nachfolge.

Shpilsky studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der London School of Economics (Mag. iur.). Im Frühjahr 2021 legte sie die österreichische Rechtsanwaltsprüfung ab und ist seit August 2021 bei Binder Grösswang tätig. Zuvor war sie Rechtsanwaltsanwärterin in Wiener Anwaltskanzleien.

Das Statement

„Simona Shpilsky bringt ein hohes Maß an Fachwissen, ausgeprägtes Engagement und tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Mandanten mit. Wir sind begeistert, sie als wertvolles Mitglied in unserem Team zu haben, und sind zuversichtlich, dass sie unsere Erfolge in der Rechtsberatung weiter vorantreiben wird“, so Andreas Hable in einer Aussendung. „Ich bin voller Vorfreude auf die kommende Herausforderung und stolz darauf, mein Team künftig als Rechtsanwältin zu unterstützen. Gemeinsam werden wir weiterhin großartige Beratung für unsere Mandanten bieten können“, wird die neue Anwältin zitiert.