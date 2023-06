Dvorak-Gruppe steigt bei Carl Leipold ein mit Brandl Talos

Österreich/Deutschland. Die Dvorak-Gruppe (Metusan Turning) steigt bei der deutschen Carl Leipold GmbH ein. Die Kanzleien Brandl Talos, Grub Brugger und Schleich & Partner waren aktiv.

Carl Leipold, ein Traditionsunternehmen mit Stammsitz im Schwarzwald, habe sich auf die hochpräzise Fertigung komplexer Drehteile spezialisiert. Seit 01.11.2022 wurde der Geschäftsbetrieb des Unternehmens in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung mit dem Ziel einer dauerhaften Sanierung geführt. Für die Dvorak-Gruppe habe Anwaltskanzlei Brandl Talos (Wien) ein Beteiligungskonzept mitgestaltet, das vom Insolvenzgericht genehmigt und den Gläubigern einstimmig angenommen wurde. Mit Anfang Juni wurde das Insolvenzverfahren rechtskräftig aufgehoben, heißt es weiter.

Die Transaktion

Die Dvorak-Gruppe hat laut den Angaben im Zuge der Transaktion als Ankerinvestor eine Beteiligung von 35% an der Carl Leipold GmbH erworben und trage durch die Zufuhr von Eigen- und Fremdkapital entscheidend zur strategischen Neuausrichtung aber auch Kapitalisierung des Unternehmens bei. Künftig soll gemeinsam unter der Marke „The Turning Partner“ den Kunden ein umfangreiches Produktportfolio an Dreh-/Frästeilen mit breitem Spektrum an Werkstoffen, Dimensionen, Technologie und Auslegungsoptimierung (Smarter Design) angeboten werden.

„Wir möchten uns bei Stephan Strass und seinem Team sehr herzlich für den Einsatz und die lösungsorientierte Beratung bei dieser spannenden Transaktion bedanken und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte mit Brandl Talos in der Zukunft“, so Michael Fischer, Geschäftsführer der Johann Dvorak Produktions-GmbH, in einer Aussendung.

Die Berater