Wolf Theiss-Anwältin Birgit Kraml wird ULI Chairwoman

Immobilien. Birgit Kraml, Partnerin bei Rechtsanwaltskanzlei Wolf Theiss, ist seit 1. Juli neue ULI Austria Chairwoman. Sie folgt auf Jasmin Soravia.

Kraml tritt die Nachfolge von Jasmin Soravia, geschäftsführende Gesellschafterin bei Kollitsch & Soravia Immobilien, an, die vier Jahre das ULI in Österreich geleitet hat. Hauptberuflich berät Kraml bei Wolf Theiss Unternehmen bei Immobilienprojekten in Österreich und CEE und vertritt Klienten vor nationalen Zivil- und Verwaltungsgerichten und Behörden. Sie koordiniert zudem die ESG-Immobilienaktivitäten der Kanzlei.

Die Statements

Das Urban Land Institute (ULI) ist laut den Angaben eine Forschungs- und Bildungsorganisation mit rund 45.000 Mitgliedern in 80 Ländern. Kraml wird in einer Aussendung zur neuen Aufgabe zitiert: „Es ist großartig bei so einem großen Netzwerk dabei zu sein und sich über spannende Zukunftsfragen wie Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung und leistbares Wohnen mit Gleichgesinnten auszutauschen und die Zukunft damit auch mitgestalten zu können.“