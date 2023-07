Indische HCL Tech kauft ASAP-Gruppe, Ebner Stolz berät

Stuttgart. Wirtschaftskanzlei Eb­ner Stolz berät die Gründer der ASAP-Gruppe bei der Veräußerung ih­rer Ge­schäfts­an­teile an die in­di­sche HCL Tech.

Die ASAP-Gruppe mit Sitz in Gai­mers­heim (Bay­ern) er­bringt mit rund 1.600 Be­schäftig­ten Ent­wick­lungs­dienst­leis­tun­gen im Be­reich der E-Mo­bi­lität, des au­to­no­men Fah­rens und Kon­nek­ti­vität, heißt es dazu in einer Aussendung. Der Käufer HCL Tech ist ein welt­weit täti­ges Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men, das mit über 220.000 Be­schäftig­ten in 60 Ländern bran­chenführende Leis­tun­gen in den Be­rei­chen Di­gi­tal­tech­nik, En­gi­nee­ring, Cloud und KI an­bie­te.

Für Knowhow und Europa-Expansion

Mit der Über­nahme von ASAP möchte HCL Tech laut den Angaben seine Kom­pe­ten­zen bei En­gi­nee­ring Ser­vices für die Au­to­mo­bil­in­dus­trie stärken und die Präsenz des Un­ter­neh­mens in Deutsch­land und Eu­ropa aus­bauen. Die Trans­ak­tion steht noch un­ter dem Vor­be­halt der übli­chen Frei­ga­ben.

Das Beratungsteam

Eb­ner Stolz hat die Gründer der ASAP-Gruppe mit einem in­ter­dis­zi­plinären Team un­ter der Lei­tung von Jo­han­nes Jo­ep­gen zu recht­li­chen, wirt­schaft­li­chen und steu­er­li­chen Fra­gen betreut. Be­reits 2018 habe Eb­ner Stolz die Gründer der ASAP-Gruppe beim Ein­stieg der ZF Fried­richs­ha­fen AG be­ra­ten.

Im Team von Eb­ner Stolz waren Jo­han­nes Jo­ep­gen (Pro­jekt­ver­ant­wort­li­cher Part­ner, Cor­po­rate/M&A Le­gal), The­resa Reu­ter (Cor­po­rate/M&A Le­gal), Lau­rent Meis­ter (Part­ner, IP/IT-Recht), Mat­thias Hinz (Ar­beits­recht), Chris­toph Ep­pin­ger (Part­ner, Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices), Flo­rian Sei­zer (Tran­sac­tion Ad­vi­sory Ser­vices) und Alex­an­der Eu­ch­ner (Part­ner, M&A Tax)