Jürgen Kiesel wird neuer CEO von Amann Girrbach

Gesundheitsindustrie. Beim Vorarlberger Dentaltechnologie-Unternehmen Amann Girrbach wird Jürgen Kiesel neuer CEO. Er kommt von Optimed.

Jürgen Kiesel wurde zum neuen CEO von Amann Girrbach mit Sitz in Koblach (Vorarlberg) ernannt. Er löst in dieser Funktion Wolfgang Reim ab, der im Jänner 2020 die Funktion des CEO von Amann Girrbach zunächst interimistisch übernommen hatte. Reim zieht sich laut den Angaben aus der Geschäftsführung zurück und wechselt in den Aufsichtsrat.

Jürgen Kiesel war die letzten vier Jahre CEO des deutschen Medizintechnikunternehmens Optimed und davor acht Jahre CEO bei Fona Dental. Insgesamt ist er seit rund 17 Jahren in der Dentalbranche tätig.

Rund 560 Mitarbeiter in knapp 100 Ländern

Amann Girrbach ist im Bereich der dentalen CAD/CAM-Technologie tätig und sieht sich als Full-Service-Anbieter in der digitalen Dentalprothetik. Das Unternehmen bietet Workflowlösungen für Zahnarztpraxen, Praxislabore und Dentallabore.

Insgesamt beschäftigt Amann Girrbach rund 560 Mitarbeiter in knapp 100 Ländern und betreibt Entwicklungs- und Produktionsstandorte in Koblach und Rankweil in Österreich, Vertriebs-Niederlassungen in Pforzheim (D), Verona (IT), Jossigny (FR), Charlotte (USA), Singapur (Stadt), Curitiba (Brasilien), Peking (China) sowie Kooperationen in Kyoto (Japan) und Beirut (Libanon).