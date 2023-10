Raimund Bollenberger Preis geht an Julia Anna Mayer, Severin Kietaibl

Rechtswissenschaft. DSC Doralt Seist Csoklich verleiht den Raimund Bollenberger Preis für wissenschaftliche Arbeiten 2023 an Julia Anna Mayer und Severin Kietaibl.

Anwaltskanzlei DSC Doralt Seist Csoklich verlieh am 11. Oktober 2023 den Raimund Bollenberger Preis an Julia Anna Mayer und Severin Kietaibl: Mit dem Award sollen jährlich herausragende wissenschaftliche Arbeiten junger Akademikerinnen bzw. Akademiker ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung fand in der Sky Lounge der Wirtschaftsuniversität Wien statt.

Die Laudatio

Julia Anna Mayer und Severin Kietaibl konnten die dreiköpfige Jury bestehend aus Univ.-Prof. Peter Bydlinski, Univ.-Prof. Martin Spitzer sowie DSC Partner Hon. Prof. Peter Csoklich mit ihren Einreichungen überzeugen, so die Kanzlei:

Julia Anna Mayer widmete ihre Arbeit dem Thema „Der überschuldungsvermeidende Rangrücktritt nach § 67 Abs 3 IO – Rechtsfolgen vorzeitiger Rückzahlung und einvernehmliche Beendbarkeit“.

Severin Kietaibl analysierte die „Irrtumsanfechtung wegen Rechtsirrtums“.

Der Preis

Raimund Bollenberger war einer der führenden österreichischen Zivilrechtsexperten, Universitätsprofessor für Zivil- und Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Rechtsanwalt, Partner und hochgeschätzter Kollege bei DSC, so die Kanzlei. DSC-Partner Markus Kellner: „Wir wollen sein unermüdliches Engagement bei der Förderung des juristischen Nachwuchses weiterführen. Besonders freuen wir uns über die großartige Resonanz und die zahlreichen Bewerbungen in diesem Jahr. Wir waren beeindruckt von der Vielfalt und der außergewöhnlich hohen Qualität.“