Rankings: Freude bei bpv Hügel, Cerha Hempel und Baker McKenzie

Wien/London. Über Awards der International Tax Review (ITR) freuen sich die Anwaltskanzleien Cerha Hempel und bpv Hügel. Baker McKenzie wiederum glänzt mit „Mental Health“ (Promoting the Best).



Den Titel „Tax Firm of the Year – Austria“ heimste konkret das Steuerteam von Wirtschaftskanzlei bpv Hügel bei den EMEA Tax Awards 2023 der International Tax Review (ITR) in London ein. Man sei umso stolzer, als bpv Hügel bereits zwei Jahre in Folge die Auszeichnung „Tax Disputes Firm of the Year – Austria“ gewonnen habe.

„Wir freuen uns sehr über den Erfolg des Teams. Die Auszeichnung zeigt die herausragenden Fähigkeiten und den Wettbewerbsvorsprung auf dem österreichischen und internationalen Markt“, so Christoph Nauer, Co-Managing Partner von bpv Hügel.

Cerha Hempel ist „Disputes Firm of the Year“

Auch Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel freut sich über ihr Abschneiden bei den Awards, die bei einer Galafeier im Londoner Carlton Tower vergeben wurden: Die Kanzlei wurde heuer in der Kategorie „Austria Tax Disputes Firm of the Year“ ausgezeichnet. Partner und Co-Head of Tax Benjamin Twardosz sowie Counsel Christoph Schimmer, beide Rechtsanwälte und Steuerberater, nahmen den Award im Rahmen der Preisverleihung in London entgegen. „Wir sehen diese internationale Auszeichnung unserer Steuergruppe als großartige Bestätigung der Arbeit unserer erfolgreichen Steuerpraxis“, so die Cerha Hempel Managing Partner Albert Birkner und Clemens Hasenauer.

Baker McKenzie gewinnt den Mental Health Award 2023

Das Wiener Büro der internationalen Anwaltskanzlei Baker McKenzie zeigt sich in einer Aussendung erfreut über die Verleihung des “Mental Health Award 2023″. Dieser Award wurde 2023 zum ersten Mal von „Promoting the Best“ verliehen und soll Organisationen auszeichnen, die ihre Mitarbeiter in einer neuen Kategorie fördern: Mentale Gesundheit.

Baker McKenzie setze kontinuierlich Initiativen zur Unterstützung des Wohlbefindens und der Schaffung einer inklusiven Unternehmenskultur, wo Raum für Wertschätzung und für die individuellen Bedürfnisse aller Kolleg:innen entstehe, denn nur so können langfristig Höchstleistungen erzielt werden, heißt es dazu. So gibt es etwa das „BakerFIT Programm“, Point One Kontakte und inklusive Leadership Trainings. Dazu werden regelmäßig ID&E Veranstaltungen durchgeführt, wobei das für alle offene ID&E Komitee aus Mitarbeiter:innen aller Hierarchiestufen bestehe.

„Wir sind stolz darauf, den Mental Health Award 2023 erhalten zu haben und sehen dies als Anerkennung unserer Initiativen, die mentale Gesundheit unserer Belegschaft zu unterstützen“, so Alexander Petsche, Managing Partner der Kanzlei.