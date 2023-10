Geldspritze der STRABAG für CMBlu: Hengeler Mueller berät

Energiewende. STRABAG will gemeinsam mit CMBlu Energy „Lagerhäuser für Strom“ möglich machen und investiert 100 Mio. Euro. Kanzlei Hengeler Mueller hilft dabei.

Konkret berät die deutsche Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller CMBlu Energy bei einer Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Mio. Euro, heißt es in einer Aussendung: CMBlu Energy ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Organic-SolidFlow-Energiespeichern. Im Rahmen der Finanzierungsrunde erhält CMBLu Energy 100 Millionen Euro vom Baukonzern STRABAG mit HQ in Österreich.

Gebäude werden „Lagerhäuser für Strom“

Die Unternehmen unterzeichneten einen Kooperationsvertrag und haben sich das Ziel gesetzt, der Energiewende durch ihre komplementäre Verbindung deutlich mehr Auftrieb zu verleihen, heißt es. Im Bild: Peter Geigle, CEO und Gründer von CMBlu Energy, und der Vorstandsvorsitzende der STRABAG, Klemens Haselsteiner.

Das neue Kapital fließe in die weitere Skalierung der Produktion und die Marktbearbeitung. STRABAG erhofft sich von dem Engagement die greifbare Chance für Industrieunternehmen, kommunale Energieversorger und Netzbetreiber, in den kommenden Jahren große „Lagerhäuser für Strom“ mit organischen SolidFlow-Batterien zu errichten und somit erneuerbare Energien flexibler nutzen zu können, heißt es in einer Aussendung des Konzerns.

Das Beratungsteam

Bei Hengeler Mueller waren dabei: M&A/Venture Capital: Georg A. Frowein, Alexander Rang (beide Partner, Frankfurt), Clemens Höhn (Berlin, alle Federführung), Jan Häller, Julie Stratmann, Dennis Stottmann, Christian Voigt, Julia Tittel (alle Associates, alle Frankfurt); Kartellrecht: Alf-Henrik Bischke (Partner), Christian Dankerl, Sven Botthäuser (Associate, alle Düsseldorf); FDI: Prof. Dirk Uwer (Partner), Jan Schülting (Associate, beide Düsseldorf).