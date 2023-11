Lufthansa verkauft Silver Wings Bulgaria mit Schönherr

Airline-Caterer. Wirtschaftskanzlei Schönherr hat die Lufthansa beim Verkauf ihres Anteils an dem Joint Venture Silver Wings Bulgaria beraten.

Silver Wings Bulgaria OOD ist ein Airline-Catering- und Restaurant Management Services-Unternehmen. Im Rahmen der Transaktion verkaufte Lufthansa ihren Anteil an Silver Wings Bulgaria OOD an die britische Truffle UK Bidco Three Limited, die zur europaweit tätigen Aurelius-Investmentgruppe gehört. Schönherr war Local Counsel für Bulgarien neben Herbert Smith Freehills Frankfurt.

Das Beratungsteam

Das Mandat von Schönherr umfasste die Erstellung der Dokumente nach bulgarischem Recht, die Durchführung des Verkaufs auf lokaler Ebene sowie die Vertretung der Lufthansa und der lokalen Partner des Joint Ventures vor den Behörden. Im Team von Schönherr waren Katerina Kaloyanova-Toshkova (Rechtsanwältin, Lead) und Gergana Roussinova-Ivanova (Associate).