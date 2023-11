VIG erhöht in Ungarn von 55% auf 90% mit Wolf Theiss

Versicherungskonzerne. Die Vienna Insurance Group (VIG) erhöht ihre Beteiligung an VIG Magyarország von 55% auf 90%. Kanzlei Wolf Theiss berät.

Wolf Theiss unterstützt den Marktführer Vienna Insurance Group AG bei der Aufstockung der Beteiligung an der ungarischen Holdinggesellschaft VIG Magyarország von 55% auf 90%, heißt es in einer Aussendung. Die Versicherungsgruppe beabichtige durch den am 21. November unterzeichneten Kaufvertrag, weitere 35% der ungarischen Holdinggesellschaft VIG Magyarország Befektetesi Zrt. von der ungarischen Staatsholding Corvinus zu erwerben.

Das Erbe von Aegon

Die Vorgeschichte: Im März 2022 erwarb die Vienna Insurance Group die ungarischen Gesellschaften des niederländischen Konzerns Aegon. Für die Verwaltung der ungarischen VIG-Gesellschaften wurde die Holding VIG Magyarország Befektetesi Zrt. gegründet, an der die Corvinus International Investments Zrt. eine Investment-Management-Gesellschaft des ungarischen Staates, mit 45% beteiligt ist.

Nach Abschluss der aktuellen Transaktion werde sich der Anteil der VIG an dieser Holding von 55 auf 90% erhöhen. Corvinus wird weiterhin einen Anteil von 10% an der ungarischen Holdinggesellschaft halten. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die ungarische Nationalbank wird der Abschluss der Transaktion für Ende November 2023 erwartet.

Die VIG ist seit 1996 in Ungarn tätig und ist mit einem Marktanteil von mehr als 19% Marktführer. Ihre beiden Versicherungsgesellschaften Alfa und Union erwirtschafteten im ersten Halbjahr 2023 ein Prämienvolumen von 403 Millionen Euro.

Das Beratungsteam

Das Wolf Theiss Team wurde von Horst Ebhardt (Partner, Corporate / M&A) und Janos Toth (Partner, Corporate / M&A) geleitet und bestand ferner aus Melinda Pelikan (Counsel, Banking & Finance), Lukas Ploesch (Senior Associate, Corporate / M&A), Kinga Kajcsos (Associate, Corporate / M&A) und Laszlo Lovas (Associate, Corporate / M&A).