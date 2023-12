Team von 23 Anwälten neu bei Schönherr in Polen

Warschau. Wirtschaftskanzlei Schönherr holt nächstes Jahr 23 neue Anwälte ins Warschauer Büro, darunter sieben Partner.

Die bedeutende Expansion unterstreiche die Bestrebungen von Schönherr, strategisch zu wachsen und die erste Wahl für Rechtsberatung in Zentral- und Osteuropa zu sein, heißt es dazu. Zu den bisherigen Karrierestationen der Neuzugänge zählt u.a. SSW Pragmatic Solutions.

Die Neuzugänge

Die neuen Partner:innen sind:

Szymon Okoń (Kapitalmarktrecht)

Paweł Chyb (M&A)

Ilona Fedurek (Bank- und Finanzrecht)

Tomasz Kwaśniewski (Kapitalmarktrecht, Bank- und Finanzrecht)

Katarzyna Solarz (Gesellschaftsrecht)

Katarzyna Szczudlik (IP/TMT)

Marcin Czaprowski (M&A)

„Die Erweiterung des polnischen Teams spiegelt die schnell wachsenden Marktchancen und wirtschaftlichen Entwicklungen wider“, so Alexander Popp, Managing Partner von Schönherr, in einer Aussendung. In den letzten Jahren habe sich Polen aufgrund seiner schnell wachsenden Wirtschaft mit einem BIP von 650 Mrd. Euro zu einem attraktiven Markt für internationale Investor:innen entwickelt.

„Outbound-Investitionen aus Polen in Mittel- und Osteuropa, angeführt von strategischen Investoren und lokalen Private-Equity-Häusern, werden weiter zunehmen“, so Paweł Halwa, Managing Partner in Schönherrs Warschau Büro.