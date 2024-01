Anwaltskammer. Ihren Startschuss ins Superwahljahr 2024 beging die Rechtsanwaltskammer Wien Dienstagabend mit ihrem traditionellen Neujahrsempfang.

Bei der Veranstaltung in der AULA der Akademie der Wissenschaften in der Wollzeile betonte RAK Wien-Präsident Michael Rohregger einmal mehr, dass das hohe Niveau der österreichischen Justiz und der Rechtsstaatlichkeit erhalten bleiben müsse: Mit 180 geladenen Gästen, darunter Justizministerin Alma Zadić, hat die Rechtsanwaltskammer Wien im Rahmen des Neujahrsempfangs Herausforderungen des Superwahljahres besprochen, heißt es. „Stark für Sie“ laute dabei das Motto mehr denn je. Die Wiener Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, so wird in einer Aussendung betont, seien nicht nur im Dienst ihrer Mandantinnen und Mandanten unterwegs, sondern stets auch Garant für Rechtsstaatlichkeit.

Neues Logo für die Anwälte – und Anwältinnen

Bei der Gelegenheit wurde ein neues Logo als Auftakt eines runderneuerten Gesamtauftritts nach innen und außen präsentiert. Der Logo-Entwicklung sei ein erfolgreicher Prozess zur Gleichstellung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten innerhalb der Berufsvertretung voraus gegangen. „Wie andere Branchen auch ist die Rechtsanwaltschaft bemüht, ein modernes Arbeitsumfeld unter Berücksichtigung von Digitalisierung, Vereinbarkeit von Familie & Beruf sowie passender Work-Life-Balance bieten zu können“, so Rohregger.

Mit aktuell über 3.700 Wiener Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie rund 1.400 Rechtsanwaltsanwärterinnen und -anwärtern ist die Wiener Kammer die größte in Österreich. 2023 sei die lange erwartete Valorisierung des Wertverlusts des RATG gelungen (die Anwaltstarife wurden nach einigen Jahren erstmals wieder erhöht, Anm.d.Red.). Man engagiere sich aber auch für die rechtsuchende Bevölkerung, zuletzt etwa mit ehrenamtlichen Vorträgen gegen Hass im Netz an Schulen oder mit der kostenlosen Ersten Anwaltlichen Auskunft.

Das Superwahljahr

Für die Interessenvertretung wird 2024 spannend, heißt es: So wählt Österreich unter anderem einen neuen Nationalrat und auch seine Abgeordneten zum EU-Parlament. Die EU-Wahl wird den weiteren Weg für 400 Millionen Menschen innerhalb der Europäischen Union weisen. Die RAK Wien will dabei mithelfen, die Rechtsstaatlichkeit von Wien aus zu fördern: „Wir wirken darauf hin, die Dauer der Verfahren zu verkürzen, den Umgang mit elektronischen Datenbeständen im Strafverfahren zu verbessern und die Belastungen, die mit Strafverfahren verbunden sind, zu verringern. Österreich steht im internationalen Vergleich sehr gut da, aber auf gesetzlicher Ebene besteht dennoch laufender Verbesserungs- und Anpassungsbedarf“, sagt Rohregger. In 74 weiteren Ländern finden im Jahr 2024 Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen statt, darunter USA, Indien oder Südafrika. Für Demokratie und Rechtsstaat seien Wahlen stets eine Bewährungsprobe.