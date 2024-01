Kanadische Lehrer investieren in Instagrid mit Taylor Wessing

Berlin/Stuttgart. Taylor Wessing berät Ontario Teachers‘ Pension Plan bei einer 95 Mio. US-Dollar Serie-C-Finanzierungsrunde des deutschen Akkuherstellers Instagrid.

Instagrid, Anbieter von Batteriesystemen in Stuttgart, hat in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 95 Mio. US-Dollar an neuem Kapital aufgenommen. Die Runde wurde laut den Angaben von Teachers Venture Growth (TVG), Teil des 250 Mrd. kanadische Dollar schweren Ontario Teachers‘ Pension Plan (OTTP), angeführt.

Beraten wurde OTTP dabei von der Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing Deutschland. Instagrid ist ein deutscher Anbieter von tragbaren Akkusystemen zur mobilen Stromversorgung auf Baustellen und Veranstaltungen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören laut den Angaben unter anderem Skanska, Loxam, die Schweizerischen Bundesbahnen und das Rote Kreuz.

Ontario Teachers‘ Pension Plan verwaltet laut eigenen Angaben das Vermögen von rund 336.000 aktuellen und ehemaligen Lehrern in Ontario, Kanada, mit einem Nettovermögen von insgesamt ca. 250 Mrd. kanadischen Dollar.

Das Beratungsteam

Das Team bei Taylor Wessing Deutschland wurde vom Berliner Partner Norman Röchert geleitet und umfasste Salary Partner Armin Bartsch, Senior Associate Christoph Hildebrandt, Professional Support Lawyer Felix Paul (alle M&A/Venture Capital), Partner Michael Brüggemann (Öffentliches Auftragswesen), Partner Nico Jänicke und Senior Associate Thomas Hohe (beide Employment, Pensions & Mobility).

Weiters bestand das Team aus Partner Marco Hartmann-Rüppel, Senior Associate Lara Skotki, Associate Tim Hendricks (alle Wettbewerb, EU & Handel), Partner Andreas Bauer, Salary Partner Philipp Krusemarck, Associate Jacob Carl (alle IP), Partner Gregor Schmid, Senior Associate Eva Surowiecki (beide Technology, Media & Telecoms), Partner Maria Weiers (Gesellschaftsrecht), Salary Partner Arno Gotting, Senior Associate Ulrich Spiegel, den Associates Nils Schulze-Brüggemann und Katrin Isabelle Schultz (alle Wirtschaftsrecht) sowie Associate Antonia Deml (Trademarks, Advertising & Design).