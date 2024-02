Fachbuch und Diskussion zum neuen Psychotherapiegesetz

Reform und Auswirkungen. Das „Psychotherapiegesetz neu“ kommt: Es bringt als grundlegende Änderung die Uni-Pflicht für die Psychotherapie-Ausbildung.

im Jänner 2024 wurde der Entwurf für das „Psychotherapiegesetz neu“ zur Begutachtung veröffentlicht. Wird das Gesetz im Parlament beschlossen, führt dies zu grundlegenden Veränderungen der psychotherapeutischen Ausbildungssituation in Österreich, heißt es beim Fachverlag Facultas: Im neuen Sammelband „Akademisierung der Psychotherapie“ beleuchten 28 Autor:innen die verschiedenen Aspekte der Reform in 19 Fachbeiträgen.

Die Entwicklung

Seit der erstmaligen gesetzlichen Regelung des Tätigkeitsfelds der Psychotherapie in Österreich im Jahr 1991 ist viel geschehen: Die Diskussion über die Neuentwicklungen ist in die Neufassung des Psychotherapiegesetzes eingeflossen, heißt es dazu. Kernstück ist die Akademisierung der Berufsausbildung.

Die Regelung 1991 legte nämlich die Psychotherapie als freien Gesundheits- und Heilberuf fest, der zwar nach wissenschaftlichen Grundsätzen auszuüben sei, doch ein Studium war dafür nicht zwingend erforderlich – im Gegensatz zu Ärzt:innen, Klinischen Psycholog:innen oder Gesundheitspsycholog:innen, schreiben die Autoren im Vorwort. Tatsächlich haben heute nur rund 70 Prozent der Berufsangehörigen ein Studium abgeschlossen, und dieses ist oft nicht einschlägig.

Die Unis dringen vor

Seit etlichen Jahren werde die Ausbildung allerdings immer mehr durch einschlägige Kursangebote von oder in Kooperation mit Hochschulen erledigt. Der Gesetzgeber will diesen Prozess der „Akademisierung

der Psychotherapie“ in Österreich nun zum Abschluss bringen: Demnach soll es künftig verpflichtend ein Bachelor- und Masterstudium der Psychotherapie sowie eine dritte, postgraduale Phase geben, ehe eine Ausbildung als abgeschlossen angesehen werden kann. Weitere Voraussetzungen gibt es nicht; die Hochschulreife (Matura) soll reichen, um mit dem Bachelor-Studium zu beginnen.

Das Buch und die Diskussion

In dem Sammelband wird nun die historische Entwicklung der Psychotherapie von den Ursprüngen als Domäne der Medizin bis heute beleuchtet, ein Blick auf verschiedene Trends und auch die Situation u.a. im Deutschland geworfen. Am 29. Februar 2024 findet zur Neuerscheinung eine Buchpräsentation und Diskussion in der Bibliothek der Psychoanalyse im Sigmund Freud Museum und via Zoom statt.