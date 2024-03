Virtuell Schmökern im Manz-Bookshop: Service mit LeReTo

Fachverlage. Im Manz-Webshop können Bücher ab dem Erscheinungsjahr 2022 nun gezielt durchforstet und online in den Fundstellen geblättert werden.

Der Manz-Webshop bietet ein neues Service: Bücher können damit gezielt durchforstet und online in den Fundstellen geblättert werden, heißt es in der Ankündigung des Fachverlags. Möglich werde diese einfachere Suche nach relevanter Fachliteratur mithilfe des Bookscreeners, der in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Legal-Tech-Anbieter LeReTo (die Abkürzung steht für Legal Research Tool) entstanden und nun in den Manz-Webshop eingebunden ist.

„Die Nutzungsmöglichkeiten unseres Webshops rücken damit noch näher an jene einer Buchhandlung. Das gedruckte Buch wird durchsuchbar“, so Online-Produktmanager Roland Mühlbachler.

Das Tool

Mit dem neuen Serviceangebot kann der Inhalt von Büchern online nach Fachbegriffen, referenzierten Judikaten und Normen durchsucht werden. Nach erfolgter Suchanfrage kann in den Seiten geblättert werden. Angezeigt wird jeweils die Zeile, in der ein gesuchter Begriff vorkommt. Das funktioniert laut den Angaben vorerst mit allen Manz-Büchern mit Erscheinungsdatum ab 2‌022, ausgenommen Loseblatt- und Faszikelwerke.