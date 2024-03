Neues Tool für 360°-Dokumentation von Bauprojekten

Baubranche. Die Bauplattform PlanRadar hat das neue Tool SiteView gestartet. Es soll eine KI-gestützte 360°-Dokumentation von Bauprojekten bieten.

PlanRadar, digitale Plattformen für Bauwesen, hat die neue KI-gestützte Funktion „SiteView“ veröffentlicht. Diese ermöglicht laut den Angaben 360°-Bilder eines Projekts beim Begehen einer Baustelle zu erfassen und automatisiert auf einem 2D-Plan zu verorten.

„In Verbindung mit unserer zentralen Dokumentations-, Kommunikations- und Ticketing-Plattform macht es SiteView möglich, dass jeder, der an einem Projekt mitarbeitet, einfach in der Zeitleiste zurückgehen kann, um genau zu sehen, was gebaut oder installiert wurde. Dies reduziert die Zeit für die Nacharbeit maßgeblich“, so PlanRadar-Chef Ibrahim Imam.

Virtueller Baustellenrundgang

SiteView nutzt laut den Angaben die SLAM-Technologie (Simultaneous Location and Mapping), die auch im Bereich des autonomen Fahrens eingesetzt wird um unbekannte Umgebungen zu erfassen. Das System schätzt den zurückgelegten Weg auf einem digitalen Bauplan, wobei Algorithmen sequenzielle Daten abgleichen um Position und Weg zu bestimmen. Der Pfad wird dann unter Verwendung von KI-gestützten Computer-Vision-Algorithmen, die Tiefenschätzung und Lokalisierung integrieren, an den Plan angepasst, heißt es.

Clemens Hammerl, Chief Product Officer: „SiteView reduziert die Begehungszeit vor Ort und beschleunigt die Zusammenarbeit im Team, indem es einen vollständigen Überblick über die Baustelle ermöglicht, auch wenn man nicht vor Ort ist. Die 360°-Fotos liefern alle notwendigen Nachweise, um zu sehen, was gemacht wurde, und sorgen so für vollständige Projekttransparenz.“