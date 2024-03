Neues Green Lease-Handbuch von Freshfields und Immo-Verband ZIA

Berlin. Der deutsche Immo-Verband ZIA und Wirtschaftskanzlei Freshfields haben das Handbuch „Green Lease 2.0 – vom grünen Mietvertrag zum ESG Lease“ veröffentlicht: Es ist ein Update zur Ausgabe 2018.

Der deutsche Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) und die Anwaltskanzlei Freshfields unter der Federführung von Partnerin Julia Haas haben ein neues Handbuch veröffentlicht. Das Werk „Green Lease 2.0 – vom grünen Mietvertrag zum ESG Lease“ richtet sich laut den Angaben an Interessierte, die einen grünen Mietvertrag für gewerbliche Immobilien erstellen wollen.

Bei dem Handbuch handelt es sich um die aktualisierte Ausgabe des Werks „Green Lease – der grüne Mietvertrag für Deutschland“ aus dem Jahr 2018, das ebenfalls mit Freshfields erstellt wurde. Das Handbuch behandelt neue Entwicklungen, Best Practices und gesetzliche Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit für gewerbliche Immobilienmietverträge in Deutschland, heißt es.

„Immobilienbranche spielt Schlüsselrolle“

Julia Haas, Partnerin bei Freshfields: „Mit dem Green Lease 2.0 wird ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung von Immobilien erreicht. Denn das Handbuch fokussiert sich nicht ausschließlich auf seine ökologischen Kernelemente, sondern erweitert den Blick auch für neue Aspekte der praktischen Umsetzung von Social- und Governance-Zielen.“

„Die Immobilienbranche hat längst verinnerlicht, dass sie eine Schlüsselrolle beim Reduzieren des ökologischen Fußabdrucks spielt“, so ZIA-Geschäftsführerin Aygül Özkan. „Das Nachschlagewerk Green Lease 2.0 ist buchstäblich ein handfester Beleg, dass die Branche dieses Ziel, dem sie sich seit Jahren verschrieben hat, weiterhin sehr konkret und intensiv vorantreibt.“