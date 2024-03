Ana Aguilo übernimmt Geschäftsführung von Decathlon Österreich

Einzelhandel. Wechsel beim Sportartikelhändler Decathlon Österreich: Ana Aguilo übernimmt die Geschäftsführung von Gábor Pósfai, der das Unternehmen verlässt.

Sportartikelhändler Decathlon Österreich bekommt eine neue Chefin: Die Spanierin Ana Aguilo wird Country Leaderin für Österreich und somit die Nachfolgerin des bisherigen Country Leaders Gábor Pósfai.

„Meine Nachfolgerin Ana Aguilo bringt eine beeindruckende Karriere mit, viel Erfahrung und umfassendes Fachwissen. Sie ist die ideale Person, um das Unternehmen in Österreich zu lenken“, so Gábor Pósfai, der sich nach sechs Jahren an der Spitze von Decathlon Österreich zurückzieht: „Ich habe geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber nun ist die Zeit gekommen, in der ich mit meiner Familie nach Ungarn zurückkehre.“

Der Werdegang

Ana Aguilo startete 2004 bei Decathlon in Spanien. Die zweifache Mutter begann als Teamleaderin, ehe sie als Store Leaderin die Leitung von zwei Stores übernahm.

Ab 2012 leitete sie als Country Sport Leaderin den Bereich Teamsport, danach war sie als Regionalmanagerin für Ost-Spanien tätig. Seit 2020 hatte Aguilo den Posten der E-Commerce-Leaderin im Unternehmen inne.